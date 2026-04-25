☆ＤｅＮＡ―巨人（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝片山、巨人＝マタ

巨人は２４日、１点のリードを守り切れずにＤｅＮＡに延長１１回サヨナラ負け。ビジターの連敗を３で止めるべく２５日に再度ＤｅＮＡと対戦する。８戦ぶりに先発した坂本は２４日は無安打。現在通算安打数を２４５１としており、１安打すればプロ野球通算安打数のトップ１０入りを果たす。プロ野球の通算安打数上位は

（順）打 者（最終所属）安打数

（１） 張本 勲（ロッテ）３０８５

（２） 野村克也（西 武）２９０１

（３） 王 貞治（巨 人）２７８６

（４） 門田博光（ダイエー）２５６６

（５） 衣笠祥雄（広 島）２５４３

（〃） 福本 豊（阪 急）２５４３

（７） 金本知憲（阪 神）２５３９

（８） 立浪和義（中 日）２４８０

（９） 長嶋茂雄（巨 人）２４７１

（１０）土井正博（西 武）２４５２

（１１）坂本勇人（巨 人）２４５１

今季はここまで３２打数４安打の打率１割２分５厘と苦しんでいるが、まずは通算安打トップ１０に名を連ねてチームの勝利に貢献したい。

（その他のカード）

☆中日―ヤクルト（１４：００・バンテリンドーム）中日＝大野、ヤクルト＝小川

☆阪神―広島（１４：００・甲子園）阪神＝村上、広島＝ターノック

☆楽天―西武（１４：００・楽天モバイル最強）楽天＝ウレーニャ、西武＝武内

☆オリックス―日本ハム（１４：００・京セラドーム大阪）オリックス＝高島、日本ハム＝北山

☆ソフトバンク―ロッテ（１３：００・熊本）ソフトバンク＝上沢、ロッテ＝種市

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順