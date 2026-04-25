◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 川崎―千葉（２５日・Ｕ等々力）

Ｊ１千葉は、２５日にアウェーで川崎と対戦する。

前節の東京Ｖ戦では、相手の前回対戦と異なる守備の構え方、前線のターゲットを生かした攻撃に手を焼いた。小林慶行監督は「ボードのところでサッカーをやってしまった。選手らに情報量を多く入れてしまったことで、自分たちの１番の武器が薄まっていた」と振り返り、「それを踏まえてバランスは重要になる。自分たちの武器を出しながら、挑戦できる時間を増やしたい。自分が戦術戦術となりすぎないようにしたい」と息巻いた。

川崎との前回対戦では、終始積極的に攻め続け何度も好機を作り、シュート数は１７本を記録した。９０分間でスコアレスドローだったが、Ｊ１で戦えるチームであることをまさに示した試合だった。ただ、指揮官は「前回は相手からしたら情報が少なかった部分があったのかもしれない。前回は主導権を握れたとしても、時間が経ってもう情報は十分流れている。前回ほど主導権を握るのは難しいと思う」と強調。「バトル、セカンドボール回収、トランジションの局面。中盤の攻防は激しくなってくるが、まずそこは負けないこと」とピッチ中央での戦いをポイントにあげた。

次戦はここまで全試合先発出場を続けていたＭＦ前貴之が累積警告で出場停止。しかし、ＧＫホセ・スアレス、ＭＦエドゥアルド、ＭＦ椿直起、ＦＷカルリーニョス・ジュニオの４人が前節復帰し、開幕当初からのケガ人問題の解決にも兆しが見えてきた。５連戦の初戦をつかみ、まずは連敗脱出を図りたい。（千葉担当・綾部 健真）

▽予想スタメンは以下の通り

フォーメーション ４―４―２

ＧＫ 若原

ＤＦ 高橋、久保庭、河野、日高

ＭＦ イサカ、小林、安井、津久井

ＦＷ 石川、カルリーニョス・ジュニオ