中島健人、『プロラン』で日曜劇場の歴史楽しむ 名場面ランキングBEST 10発表
歌手で俳優の中島健人が、27日に放送されるTBS系『プロフェッショナルランキング』（後10：00）にプレゼンターとして出演する。これに先駆け、中島とチェアマンを務める坂上忍のコメントが公開された。
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
同番組は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する“本当のランキング”を発表していくランキング番組。レギュラー放送4回目となる今回は、日曜劇場全131作品の中から「これぞ名場面！」とプロの脚本家が投票した「日曜劇場名場面ランキングBEST10」が放送される。
社会現象を巻き起こした堺雅人主演『VIVANT』をはじめ、日曜劇場を代表する人間ドラマが描かれた、阿部寛主演『ドラゴン桜』、役所広司主演『陸王』などが堂々のランクイン。さらに、妻夫木聡・柴咲コウ出演の『オレンジデイズ』、大沢たかお・綾瀬はるか出演の『JIN-仁-』など、記憶に残り続ける名場面や豪華俳優陣の名演技にスタジオメンバーはくぎ付け。
また、ランクインしたドラマにガチ投票を行った、プロの脚本家たちが“絶賛する理由”も紹介する。プロの脚本家たちが選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」、その頂点に輝くのは一体どのドラマの名場面なのか。
■コメント
▼坂上忍
「ここまでVTRを見ていて静かになる番組はないよね」って言うくらい、みんなが息をのんで日曜劇場名場面のVTRに見入っちゃっていました。それぐらい引き込まれちゃっていましたね。ドラマのダイジェストなのに内容が凝縮されているから、すんなり内容が入ってきて感動してしまいました！
▼中島健人
「見たことある！」という作品ばかりで、TBSの長いドラマの歴史を楽しめる時間でした！日曜劇場のいいところばかりを集めた、ズルいランキングでしたね（笑）
【写真】横顔が美しすぎる中島健人
同番組は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する“本当のランキング”を発表していくランキング番組。レギュラー放送4回目となる今回は、日曜劇場全131作品の中から「これぞ名場面！」とプロの脚本家が投票した「日曜劇場名場面ランキングBEST10」が放送される。
また、ランクインしたドラマにガチ投票を行った、プロの脚本家たちが“絶賛する理由”も紹介する。プロの脚本家たちが選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」、その頂点に輝くのは一体どのドラマの名場面なのか。
■コメント
▼坂上忍
「ここまでVTRを見ていて静かになる番組はないよね」って言うくらい、みんなが息をのんで日曜劇場名場面のVTRに見入っちゃっていました。それぐらい引き込まれちゃっていましたね。ドラマのダイジェストなのに内容が凝縮されているから、すんなり内容が入ってきて感動してしまいました！
▼中島健人
「見たことある！」という作品ばかりで、TBSの長いドラマの歴史を楽しめる時間でした！日曜劇場のいいところばかりを集めた、ズルいランキングでしたね（笑）