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【二人三脚で強くなった】

引退まで郄木美帆（TOKIOインカラミ）の成長を支え、ともに戦ったオランダ人のヨハン・デ・ヴィットヘッドコーチ。引退についても、「まだできる」という思いがあったからか、全面的に賛成ではなさそうだと、引退会見で郄木は明かしていた。

そのヨハンヘッドコーチが日本代表のナショナルオールラウンドチームのヘッドコーチに就任したのは2015-2016年シーズン。郄木は徐々に結果を残し始め、2016-2017年シーズンからは世界のトップと戦えるまでに成長。Ｗ杯第３戦の1000ｍと1500ｍで初勝利と、Ｗ杯種目別総合1000ｍ２位、1500ｍ３位。さらには世界オールラウンド選手権で銅メダルを獲得した。

翌2017-2018年シーズンは、平昌五輪のパシュートで金メダルと1500ｍで銀メダル、1000ｍで銅メダルを獲得。そしてＷ杯では日本人初の全種目総合優勝を果たしてついに開花した。

「ヨハンがヘッドコーチに就いた時、最初に教わったのはマインドセットで、"プロの意識"を持つようにということでした。その意識の持ち方が自分にはすごくフィットしていて、どの決断をするにあたっても『プロのスケーターだったらどういう行動をするんだろう』というのを第一に考えて、意思決定をすることが増えていきました。

当時は、スケートのプロ選手を見たことはなかったけど、ヨハンから教わったことや自分で想像するプロがどういうものか考え、そのプロ意識を持ち続けるというのが自分のなかで大きなマインドとしてできあがっていきました。スピードスケートに対して常に向き合い続けるというところや、すべての自分の時間を可能な限りスケートに費やすというのは、特に2018年の平昌五輪までの３年間は徹底して取り組んでいました。

そういう時間があったから、私は平昌であそこまで上り詰めることができたと今は思っています（チームパシュート金、1500ｍ銀、1000ｍ銅）。そして、さらにこの３年間を超えるような時間を、そのあとの北京五輪まで過ごしていかないといけないと考えて過ごしたところもあります。

ただ、『それ以上』を求めるとなると、心のなかで悲鳴を上げている部分もありました。北京五輪のあとは1500ｍに対してやり残したことがあるという思いにも気がついて、最後の４年間は葛藤もありました」

【好きな1500ｍで締めた最後の五輪】

「本当に強さを感じた時期はいつだったか」という質問に対して郄木は、苦笑しながらこう答えた。

「自分で強かったと表現するのはちょっと恥ずかしいですが、平昌五輪シーズンと北京五輪シーズンは競技人生のなかで、けっこう波に乗っていた時期だったかなと思います。ただ、1500ｍは五輪で勝てなかったので、そこも面白いというか奥が深いなとは思っています」

Ｗ杯では圧倒的な強さを見せ続けながら、４年一度やってくる五輪では最後まで頂点に立てなかった1500ｍは、郄木がもっとも好きな種目と自認するものだった。

1500ｍが好きな理由について2016年には、「その時の体やリンクの状態を考えて力を出しきれる理想的なペースを設定し、それを体現することに魅力を感じる」と話していた。そんなレースをどこまで極められたかと引退会見で問うと、郄木は「それは討論したいくらいの話ですね」と笑顔を見せてこう続ける。

「1500ｍの魅力はゴールした時に100％を出しきれるかだと思っていて、手前でガス欠になるわけでもなく、ゴールしてやや余力が残っているわけでもない絶妙なスピードやパワーの配分をしなければいけない種目だなと思っています。

人によってそこの戦術が変わってくるからこそ面白い種目だなとも思っていますが、今回の五輪の時、1500ｍの前日に一瞬だけ、『もっとペースをコントロールして入ってみよう』と思ったんです。ただ、その日に行なわれた男子1500ｍで五輪新記録が出たのを見て、やっぱり攻めて勝ちきるレースをしたいなと思ったんです。『私が最後やりたいことは何だ』と考え、『攻めるレースだな』と思って、選択したところはありました」

奇しくも五輪の最終レースが1500ｍだったミラノ・コルティナ五輪では、攻めるレースで悲願の金メダル獲得に挑戦したが、出場４種目中で唯一メダルに届かない６位に終わった。

それでも1500ｍを最後に滑ることができてよかったと振り返る。

「今回の五輪は、前半ずっと悩んでいたというか、吹っきれない部分がありました。でも、最後にはレースに取り組む上での覚悟や気持ちを固められたところもあるし、スケーティングも前半よりは自信を持って挑めるようにもなっていました。そうしたことをひっくるめても、1500ｍが最後でよかったなと思います」

結果は出せなかったが、自分が描いたレースを貫けた充足感があった。

【新しい世界への第一歩】

引退後しばらくは「何者でもない自分でいたい」と言うが、そのあとはこれまで興味を持ったことがある脳と体の関係や、それに付随する人間の健康寿命などを学び、広げていく活動も視野に入れているという。

スピードスケートに集中する時間から解き放たれた郄木は、これから第二の人生をスタートさせる。

Profile

郄木美帆（たかぎ・みほ）

1994年５月22日生まれ。北海道中川郡幕別町出身。

中学３年生で2010年バンクーバー五輪に出場して以降、４大会に出場し、金メダル２、銀４、銅４の計10個のメダルを獲得。世界距離別選手権には７大会出場し、チームパシュートを含めて金メダル６個など、16個のメダルを獲得した。Ｗ杯個人種目では1500ｍで５季連続を含む６回の種目別総合優勝のほか、1000ｍでも３季連続総合優勝を果たしている。さらに世界オールラウンド選手権では、2018年に男女を通じて欧米人以外初の総合優勝を果たし、世界スプリント選手権でも2020年に総合優勝を果たして日本人初の世界選手権２冠を達成。多くの偉業を達成し、日本を代表する女子スピードスケート選手として活躍し続けた。