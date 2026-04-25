【チェアマンズスプリントプライズ】20連勝なるか！？カーインライジングは3番ゲート
日本時間4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるチェアマンズスプリントプライズ（G1）の出馬表が発表された。
●チェアマンズスプリントプライズ（G1）
第5R：3歳上・芝1200m
発走予定時刻：日本時間 4月26日(日) 15:35（現地時間 14:35）
JRA発売レース
・出走予定日本馬
サトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）
【香港競馬】19連勝＆レコード更新の衝撃…カーインライジングが異次元V、完全制覇へ視界良好日本馬サトノレーヴは8番ゲート
馬番：1
カーインライジング
せん5・57kg・Z.パートン
D.ヘイズ
ゲート番：3
馬番：2
サトノレーヴ
牡7・57kg・J.モレイラ
堀宣行
ゲート番：8
馬番：3
ヘリオスエクスプレス
せん6・57kg・H.ボウマン
J.サイズ
ゲート番：6
馬番：4
ファストネットワーク
せん5・57kg・J.マクドナルド
C.イプ
ゲート番：2
馬番：5
レイジングブリザード
せん6・57kg・B.アヴドゥラ
J.サイズ
ゲート番：7
馬番：6
コマンチェブレーブ
牡4・57kg・O.マーフィー
D.オブライエン
ゲート番：4
馬番：7
トモダチココロエ
せん7・57kg・H.ベントレー
D.ヘイズ
ゲート番：1
馬番：8
ビューティーウェイヴス
せん6・57kg・A.バデル
A.クルーズ
ゲート番：5