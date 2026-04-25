政府と与野党による「社会保障国民会議」は２４日、実務者会議を開き、経済学者から聞き取りを行った。

食料品の消費税減税を巡っては、関係団体からの聞き取りが一巡したものの、レジシステムの改修や産業への影響など課題は解消しておらず、早期実現を目指す高市首相は難しい判断を迫られそうだ。（折田唯、向山拓）

「１％も選択肢」

消費税減税の導入に向け、大きな壁となっているのがレジの改修だ。大手のスーパーなどが導入しているレジは、会社ごとに独自のシステムを構築しているケースが多く、改修には時間がかかる。特に税率０％はシステム上、想定されておらず、メーカーからは「改修に１年程度かかる」との指摘が出ている。

４月上旬の会議では、あるメーカーが「１％」への減税なら３か月程度で対応できると発言。与党の一部から「１％も選択肢」との意見が出ていた。

この日の実務者会議では、別のメーカー２社が１％への改修には「５〜６か月が必要」と回答したことが紹介された。メーカーによっても改修に必要な期間はバラバラで、地方の中小小売業者への対応が後回しになる懸念も示された。

税率差

産業への目配りも必要になる。

食料品の消費税をゼロにした場合、１０％の税率が適用されている外食との税率差が拡大する。外食チェーンなどの業界団体は減税に猛反発しており、減税する場合は、外食も０％にするか、需要喚起策などの支援が必要だと主張する。ただ、新たに巨額の財源が必要になるためハードルは高い。

小規模農家からは、減税による経営悪化への懸念が出ている。消費税は、売上高が年１０００万円以下の事業者は納税が免除されている。農家の約８割が対象で、現状は農作物を販売する際に受け取る消費税分が収入になっているためだ。

代替財源

食料品の消費税を０％にした場合、年間で約５兆円の減収となる。消費税の約４割は地方自治体の税収となっており、宮崎県の河野俊嗣知事は「代替財源を含めて検討を進めていただきたい」と訴える。

２４日の会議では、低所得者対策として消費税減税に理解を示す経済学者もいたが、高所得者にも恩恵が及ぶため、「同じ財源を使うなら、低中所得者に集中して支援が可能な給付付き税額控除を早期に導入すべきだ」との意見もあった。

実務者会議では今後、一連の聞き取りで明らかになった課題を精査し、議論を深める考えだ。政府は６月までの中間とりまとめを目指しているが、各党の主張の隔たりは大きく、意見の集約は難航も予想される。

実務者会議の議長を務める自民党の小野寺五典税制調査会長は２４日の会議後、「現場のみなさまから色んな角度で影響があると真摯（しんし）に話していただいた。（減税の議論を）前に進めるに当たっては、混乱がないようにしっかりやっていく」と述べた。