ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠で行われるカブス戦に「1番・DH」で先発する。また、カブスは3試合連続本塁打中の鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」で先発する。試合は日本時間午前11時15分に開始予定。

予告先発投手はドジャースが今季2勝のエメ・シーハン（26）、カブスがジェームソン・タイヨン（34）。大谷は過去タイヨンに10打数3安打2本塁打で、10試合ぶり今季6号に期待が懸かる。

試合前には、ドジャースの佐々木朗希投手（24）が鈴木に駆け寄り、握手してあいさつした。少し会話したあと、佐々木は今永昇太投手（32）にも駆け寄って握手し、時折お互いの体を触りながら5分ほど談笑。最後にも握手をかわしてそれぞれの練習に戻った。佐々木は力を入れたキャッチボール、山本由伸投手（27）はやり投げとキャッチボール。今永はブルペンへ向かい、練習を終えた山本が遠目に今永の様子をしばらく見ている場面もあった。

ドジャースとカブスは3連戦で、佐々木は25日（同26日）、今永は26日（同27日）の先発が予定されている。