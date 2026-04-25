森口博子、57歳のリアルな婚活事情を明かす 恋愛に興味示すも「他人と暮らすってことがわからないです」
歌手の森口博子（57）が、25日までに歌手・小林幸子（72）のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA!!」にゲスト出演。“親子のように仲がいい”という小林と、婚活事情について赤裸々に語った。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどで、恋愛相談をするほどの関係性だという。19日に公開された動画では「森口博子のリアル婚活事情！思わぬ本音が…」と題し、現在未婚の森口の恋愛事情に迫る場面があった。
小林から「あなたは、愛す人はできないのかい？」と尋ねられた森口が「私は婚活より保険の見直しが大事」と返答すると、小林は大爆笑。「現実でございます。他人と暮らすってことがわからないです」（森口）と嘆いた。
森口は長らく母親と一緒に暮らしているそうで、「なんの不自由もなく…どうしましょう？ほんとにどうしましょう」と焦ったように話しつつも、「別に結婚したくないわけじゃないですよ。（でも）別に今のままでもいけちゃうんですよね、普通に」と素直に今の心境を明かした。
これに対し、小林は「そうは言っても…やっぱりこう女として、何かあった時にそばにいて『大丈夫だよ』って言ってもらいたいじゃん」とコメント。森口は「それはそうですよね。頑張った時とか“よしよし”とかされると、（幸せホルモンと言われる）オキシトシンが出てきますから」と自身の頭をなでながら話した。
さらに「幸子さん、もうね、今ビビっとこないんですよ。もうほんとに、かき乱されたくないんですよ。もう穏便に暮らしたいと真面目に思っちゃうんですよね」（森口）と笑いながら本心を告白。
小林が「じゃあもう私は、紹介しないよ」と宣言すると、「やだ〜！それはちょっと！」とあまのじゃくなリアクションをして、互いに笑い合っていた。
【写真】「お綺麗ですね」「そっくり」森口博子＆実母の“顔出し”親子2ショット
2人は、森口が17歳でデビューした当時からの付き合い。小林が「娘」、森口が「ママ」と互いのことを呼び合うほどで、恋愛相談をするほどの関係性だという。19日に公開された動画では「森口博子のリアル婚活事情！思わぬ本音が…」と題し、現在未婚の森口の恋愛事情に迫る場面があった。
森口は長らく母親と一緒に暮らしているそうで、「なんの不自由もなく…どうしましょう？ほんとにどうしましょう」と焦ったように話しつつも、「別に結婚したくないわけじゃないですよ。（でも）別に今のままでもいけちゃうんですよね、普通に」と素直に今の心境を明かした。
これに対し、小林は「そうは言っても…やっぱりこう女として、何かあった時にそばにいて『大丈夫だよ』って言ってもらいたいじゃん」とコメント。森口は「それはそうですよね。頑張った時とか“よしよし”とかされると、（幸せホルモンと言われる）オキシトシンが出てきますから」と自身の頭をなでながら話した。
さらに「幸子さん、もうね、今ビビっとこないんですよ。もうほんとに、かき乱されたくないんですよ。もう穏便に暮らしたいと真面目に思っちゃうんですよね」（森口）と笑いながら本心を告白。
小林が「じゃあもう私は、紹介しないよ」と宣言すると、「やだ〜！それはちょっと！」とあまのじゃくなリアクションをして、互いに笑い合っていた。