「とんねるず」木梨憲武が２５日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜朝６時 木梨の会。」（土曜・午前６時）に生出演した。

この日、大分市の大分スポーツ公園で開催される音楽フェス「ジゴロック２０２６」にスペシャルゲストで出演する木梨は、ＯＢＳ大分放送から生放送。スタジオには俳優の武田真治、歌手の田中あいみらがゲスト出演した。

スタジオでは、田中が２３日に神奈川・川崎市内でコンサートを開催し、タレントの所ジョージと木梨がゲスト出演したことが話題となった。

田中は、２２日に所が作詞・作曲、木梨がプロデュースする新曲「優柔不断」を発売。ランキングが「２位です」と報告し１位が新浜レオンだったことを明かした。

この流れで木梨は、２３日の田中のコンサートで取材陣に「田中あいみと所さんの曲に関して取材の人たちに聞かれるかなと思ったら『貴明さんの具合はどうですか？』」と明かし「状態いいと思います」と昨年４月に咽頭がんを公表して療養中の相方の石橋貴明の体調について報告した。

さらに「来年に向けて、みんな１位、２位取ってるから、とんねるずも…北海道でラジオ局がやってるから、その辺が応援してくれるチームもいるから…とんねるずも来年はバッチリ１位、２位取っていくから」と宣言した。続けて「発売するのかな？」と笑わせバッチリ１位、２位取ったころの曲を歌うから」と掲げていた。

木梨は２３日の取材で石橋の病状を聞かれ「何の展開もないですよ、まだ」と回答。石橋が完治すればライブも考えているといい、「ラジオでも言ってるけど、貴明が治して、でっかいところでやるみたいな。治ったらスタンバイ入るんじゃないですか？」と明かしていた。