パターの正しい打ち方がわかるショートパット練習法とは！？【クォーター理論 基本編/桑田泉】

パターの正しい打ち方がわかるショートパット練習法とは

フォローだけで打ち１ｍのパットを入れる

【注目ポイント】

● 練習グリーンでカップから1mにボールを置く（ストレートラインで）バックスウィングを取らず、フォローだけでボールを転がす

● フォローでカップよりも左にヘッドを出す（ボールは真っすぐ転がる）

● フォローだけで打つと、ボールに順回転をかける感覚がつかめる。順回転がかかると、ボールは前に転がろうとするので、ラインに乗りやすく入るパットになる

● これを10球連続でカップインさせる

【１】顔、手首、下半身を動かさず、肩だけで、いきなりフォローで左に振るイメージ

【2】ヘッドはフォローで若干左に振れているが、ボールはいきなり順回転で真っすぐ転がる

●長尺パターが答えを教えてくれる

なぜ、イップスになったプロが長尺パターを使い、アンカリングと呼ばれるグリップエンドを固定した打ち方が禁止になったのか。それは、長尺パターを使うと、自然に支点を中心に円を描き、真っすぐ引いて、真っすぐ出すという間違った動きができないから。つまり、長尺パターの動きを再現すれば、パターの正しい打ち方がわかるのです。

【3】まだボールのあった場所を見たままで、結果を見るのはすべてをやり切ってから！

【4】そのときにヘッドがカップより少し左に見えているかをチェックする

●10球連続で入れてプレッシャーを克服する

9球まで成功し、「ラスト」と思うと今まで以上に「外したくない」という心理が働きます。まさに試合のシーンと同じ状況。10球連続で入れる練習は、コースでの大事なパットの心理を再現でき、技術だけでなくメンタルも鍛えてくれます

【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉