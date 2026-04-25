来週の米主要企業決算 発表本格化 マグ７も登場
（）は予想1株利益、単位:ドル *は金融株
27日（月）
ベライゾン（1.21）
ドミノ・ピザ（4.27）
28日（火）
ビザ＊ （3.10）
コカ・コーラ （0.81）
シーゲイト（3.50）
スターバックス（0.43）
ＵＰＳ（1.06）
ＧＭ（2.60）
ブッキング（1.07）
29日（水）
アルファベット（2.86）
マイクロソフト（4.04）
アマゾン（2.11）
メタ（7.51）
アッヴィ（2.60）
クアルコム（2.55）
イーベイ（1.58）
バイオジェン（2.94）
ヒューマナ（10.19）
ＭＧＭリゾーツ（0.53）
フォード（0.18）
30日（木）
アップル（1.96）
イーライリリー（6.90）
マスターカード＊（4.39）
キャタピラー（4.62）
メルク（-1.47）
アムジェン（4.75）
ウエスタンデジタル（2.37）
ＡＩＧ*（1.87）
1日（金）
エクソンモービル（1.03）
シェブロン（1.21）
モデルナ（-2.90）
※予定は変更になる場合があります
27日（月）
ベライゾン（1.21）
ドミノ・ピザ（4.27）
28日（火）
ビザ＊ （3.10）
コカ・コーラ （0.81）
シーゲイト（3.50）
スターバックス（0.43）
ＵＰＳ（1.06）
ＧＭ（2.60）
ブッキング（1.07）
29日（水）
アルファベット（2.86）
マイクロソフト（4.04）
アマゾン（2.11）
メタ（7.51）
アッヴィ（2.60）
クアルコム（2.55）
イーベイ（1.58）
バイオジェン（2.94）
ヒューマナ（10.19）
ＭＧＭリゾーツ（0.53）
フォード（0.18）
30日（木）
アップル（1.96）
イーライリリー（6.90）
マスターカード＊（4.39）
キャタピラー（4.62）
メルク（-1.47）
アムジェン（4.75）
ウエスタンデジタル（2.37）
ＡＩＧ*（1.87）
1日（金）
エクソンモービル（1.03）
シェブロン（1.21）
モデルナ（-2.90）
※予定は変更になる場合があります