25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1ポイント安の3714.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3944.36ポイント ボリンジャーバンド3σ

3860.56ポイント ボリンジャーバンド2σ

3776.75ポイント ボリンジャーバンド1σ

3763.25ポイント 一目均衡表・転換線

3734.60ポイント 5日移動平均

3716.59ポイント 24日TOPIX現物終値

3714.50ポイント 25日夜間取引終値

3692.94ポイント 25日移動平均

3692.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3682.88ポイント 75日移動平均

3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3633.00ポイント 一目均衡表・基準線

3609.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3525.32ポイント ボリンジャーバンド2σ

3441.52ポイント ボリンジャーバンド3σ

3361.78ポイント 200日移動平均



株探ニュース