　25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1ポイント安の3714.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3944.36ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3860.56ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3776.75ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3734.60ポイント　　5日移動平均
3716.59ポイント　　24日TOPIX現物終値
3714.50ポイント　　25日夜間取引終値
3692.94ポイント　　25日移動平均
3692.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3682.88ポイント　　75日移動平均
3641.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3609.13ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3525.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3441.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3361.78ポイント　　200日移動平均

株探ニュース