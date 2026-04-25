TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1ポイント安の3714.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3944.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3860.56ポイント ボリンジャーバンド2σ
3776.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3734.60ポイント 5日移動平均
3716.59ポイント 24日TOPIX現物終値
3714.50ポイント 25日夜間取引終値
3692.94ポイント 25日移動平均
3692.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3682.88ポイント 75日移動平均
3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3609.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3525.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3441.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
3361.78ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3944.36ポイント ボリンジャーバンド3σ
3860.56ポイント ボリンジャーバンド2σ
3776.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
3763.25ポイント 一目均衡表・転換線
3734.60ポイント 5日移動平均
3716.59ポイント 24日TOPIX現物終値
3714.50ポイント 25日夜間取引終値
3692.94ポイント 25日移動平均
3692.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3682.88ポイント 75日移動平均
3641.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3633.00ポイント 一目均衡表・基準線
3609.13ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3525.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
3441.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
3361.78ポイント 200日移動平均
株探ニュース