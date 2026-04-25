　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

845.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
815.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
786.25ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント　　5日移動平均
768.10ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
766.50ポイント　　一目均衡表・転換線
756.72ポイント　　25日移動平均
742.00ポイント　　25日夜間取引終値
741.73ポイント　　75日移動平均
734.01ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
731.00ポイント　　一目均衡表・基準線
727.19ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
726.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
697.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
668.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース