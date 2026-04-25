25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



845.31ポイント ボリンジャーバンド3σ

815.78ポイント ボリンジャーバンド2σ

786.25ポイント ボリンジャーバンド1σ

780.00ポイント 5日移動平均

768.10ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値

766.50ポイント 一目均衡表・転換線

756.72ポイント 25日移動平均

742.00ポイント 25日夜間取引終値

741.73ポイント 75日移動平均

734.01ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

731.00ポイント 一目均衡表・基準線

727.19ポイント ボリンジャーバンド-1σ

726.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

697.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

668.13ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース