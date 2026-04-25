きょう4月25日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「日本全国 道の駅伝SP」

大好評「日本全国 道の駅伝」では、道の駅で売られている商品の中から直近1か月の売上高1位を当て、「道の駅スゴロク」を使って出た目の数だけ次の道の駅へ進む。

第10走者のA.B.C-Z 塚田僚一は、前回北海道の道の駅「流氷街道 網走」で見事1位の商品を当て、今回は道の駅「なかがわ」へ。なんとここには、この道の駅専用の特別な“自動販売機”が。「ナカガワ牛ジンギスカン」など中川町の地場商品を冷凍の状態で購入可能。中でも人気の商品が、超肉厚でジューシーな「ハネっこチャーシュー」。24時間買うことができるため、売り上げにどう影響するのか気になるところ。

レストランには、地元客や働く人たち向けに「スタミナ中川ステーキ丼」や「スタミナホルモンラーメン」など、ボリューミーなガッツリ系メニューが数多くラインナップ。そこで、来場客にオススメ料理を聞いてみるも続々有力候補が挙がり「これわかんないな」とお手上げ状態。

そんな塚田に「食べるしかない」とアドバイスをくれた地元の方々に「一緒に食べませんか！」とお願い。気になるスタミナメニューをいくつも注文し、「No.1当てパーティー」を開催する。「おいしい！ペロッと食べられちゃいますね」「お肉もやわらかい」と料理を堪能していると、さらに駅長から特別に「ハネっこチャーシュー」の差し入れが。「このトロトロ感がたまんない！」と塚田はあまりのおいしさに悶絶。するとさっそく「いきましょう」と1位当てにチャレンジを宣言。

スタジオでは、ゲストも1位予想に挑戦。満島真之介は「ラーメンはみんなで分けられる」と、「スタミナホルモンラーメン」が1位と予想。大谷映美里（＝LOVE）も「ラーメンとホルモンの組み合わせって本当に最強だと思うんですよ。結構女子も好きなんです」と、同じく「スタミナホルモンラーメン」を選択。塚田と2人で飲みに行くほど仲がいいという菅良太郎（パンサー）は、「塚っちゃんが見たことのないリアクションをしていた」と、「ハネっこチャーシュー」を指名する。

塚田からタスキを受け取る第11走者は、年間250日以上ロケを行う“ロケの達人”チャンカワイ（Wエンジン）。北海道内でも有数の稲作地域にある道の駅ということで、店内にはお米がズラリ。中でも、冷めてもおいしい「ゆめぴりか」と、どんなおかずにも合う「ななつぼし」が主力商品とのこと。

レストランでは、町のそば粉をつかったおそばやななつぼしを使ったおにぎりに、チャンカワイは「そばの香りが咲いてくる、完璧」「めちゃくちゃ粒立ちがいい」と感動。食品から候補を絞りたいところだが、チャンカワイが来店直後から気になっているのが“お米のクレーンゲーム”。１回100円で300gの米がゲットできるとあって、週末には行列ができるとのこと。この中でチャンカワイが1位に選ぶ商品はどれなのか？

スタジオでは、所ジョージがその選択肢に注目。この推理に佐藤栞里やゲストたちは「すごい推理力」「なるほど！」とビックリ。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

満島真之介、大谷映美里（＝LOVE）、パンサー ※順不同

【ロケゲスト】

塚田僚一（A.B.C-Z）、チャンカワイ（Ｗエンジン）