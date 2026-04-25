岡本和真内野手（29）が所属するブルージェイズのジェフ・ホフマン投手（33）が守護神の座を外れることが決まった。ロス・アトキンスGMが24日（日本時間25日）、当面の間は複数の投手でクローザーの役割を分担する方針を明かしたと大リーグ公式サイトが伝えた。

ホフマンは引き続きブルペンの一員として、重要な場面でアウトを取る役割を担うという。アトキンスGMは「彼を我々にとっての武器として大いに信頼している」と話した。

昨季33セーブをマークしたホフマンは今季、12試合に登板して1勝2敗3セーブ、防御率7.59。セーブ機会に3度失敗しており、18日のダイヤモンドバックス戦で4失点するなど直近4試合のうち3試合で失点していた。昨季ア・リーグ覇者のブルージェイズは開幕から10勝14敗とスタートダッシュに失敗している。

ホフマンの代わりとなるクローザー候補は、今季12試合で自責点ゼロの右腕ルイ・バーランド（28）が最有力。ブレイドン・フィッシャー（25）、タイラー・ロジャーズ（35）、メーソン・フルーハティ（24）も候補となる。