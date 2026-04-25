俳優の中尾明慶(37)が女優の仲里依紗(36)と結婚13周年を迎えたことを20日にインスタグラムで報告した。



【写真】13周年おめでとう！富士山バックにぴったり寄り添う夫婦

中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑 自分のたからものです。ありがとう！妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように！皆様今後ともよろしくお願いします」と投稿した。仲もインスタグラムに「13回目の結婚記念日」と投稿した。



中尾のインスタグラムにはファンから「素敵夫婦すぎます おめでとうございます」「素敵夫婦すぎます」「おめでとうございます」「おめでとうございます ホントにキツネさんと居る時のりいさちゃんがいつ見ても可愛すぎるのです これからも家族楽しく仲良くやってくださいねぇ 応援しています」「大好きなご夫婦」などと祝福の声が続々届いた。



夫妻は13年4月に結婚。同年10月に第1子長男が誕生している。



（よろず～ニュース編集部）