楽しみにしていた旅行が一転、体調不良で台無しになりそう。

【まさかの展開】カレとの旅行中に猛烈な吐き気。記憶が遠のき倒れ込んでしまった……その後の、私の人生

我慢していたけど、旅の途中でついに限界が。ひとりになったとき、声をかけられて――。

埼玉県の20代女性（投稿時）、Kさんの体験談。

＜Kさんからのおたより＞

夫と結婚する前、付き合っていた頃に関西へ旅行しました。

出発前日の夜は、眠れないくらい楽しみにしていました。

それがたたってか、旅行初日は調子が悪く偏頭痛を起こしてしまいました。

新幹線の中では寝て、薬も飲みましたが、頭痛はどんどんひどくなる一方。薬の副作用もあり、身体がフラフラになってしまいました。

兵庫県のとある駅で限界が来て、今の夫が電車待ちの間に飲み物を買いに行ってくれました。

「お気になさらず」

そのときの私はよほどフラついていたのでしょう。若い女性が駆け寄って「大丈夫ですか？」と声を掛けてくださいました。

「大丈夫です」と返事をしましたが、しばらく付き添ってくださったのです。夫が戻ったのでお礼を申し上げると、「お気になさらず」と去って行かれました。

女性もご用事などあったでしょうに、私に付き添ってくださった優しさが身に染み、今思い出してもそのときの気持ちが鮮明に蘇ります。

旅先でのいい話で、真っ先に思い浮かぶ出来事でした。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

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