アメリカのトランプ政権は24日、イランとの協議のため、ウィトコフ中東担当特使らが25日にパキスタンに向けて出発すると明らかにしました。一方、イラン側はアメリカとの協議は予定していないとしています。

ホワイトハウスのレビット報道官は24日、戦闘終結に向けたイランとの2回目の協議のため、ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘婿・クシュナー氏が25日に、パキスタンの首都イスラマバードに向けて出発すると明らかにしました。「トランプ大統領の要請に応じてイラン側が対面協議を求めてきた」と説明しました。

前回の協議でアメリカの交渉団を率いたバンス副大統領はワシントンに残り、「必要であれば現地に向かう」としています。こうした中、パキスタン政府は24日、イランのアラグチ外相が率いる代表団がイスラマバードに到着したと発表しました。

ただ、アラグチ外相はSNSで、パキスタンを訪問する目的について「二国間の問題で、緊密に連携し、地域の情勢について協議をする」と説明していて、アメリカとの対面協議については言及していません。

ロイター通信によりますと、イランメディアは、アラグチ外相はパキスタンでアメリカとの協議は予定していないと伝えています。