老化を防ぐための正しい「運動のタイミング」と絶対に飲んではいけないもの

前編を読む『衝撃的な論文「夏の暑さは老化を早める」…食い止めるために大事なのは「筋トレ」ではない』

対策すれば1〜3ヵ月でよくなる

全身の老化のカギを握る肝臓と腎臓は、いずれも暑さに弱い臓器でもあるという。

「肝臓と腎臓は血流量がたいへん多い臓器で、両者には心臓から送り出される血液量の約4分の1が流れ込んでいます。肝臓は血液に栄養やエネルギーをたっぷり乗せて全身に送り出し、腎臓は全身を回った血液からゴミや不要物を取り除いているのです。

ところが、暑さで脱水状態になり血液がドロドロになると、働きが落ち、全身に送られる血液の質そのものが悪くなってしまいます」（栗原クリニック東京・日本橋院長で日本肝臓学会肝臓専門医の栗原毅氏）

血液がドロドロの状態が続けば、肝臓に脂肪が蓄積して脂肪肝を招き、やがて糖尿病や動脈硬化、さらには心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気にもつながっていく。

脂肪肝は腎臓にも悪影響を及ぼすため、まずは肝臓の脂を落とすことが老化を防ぐ近道になる。対策として最も重要なのが、水分補給だという。

「脂肪肝を放置すると代謝機能が大きく低下し、暑さへの耐性も落ちます。さらに、糖尿病も引き起こし、腎臓まで傷つけてしまいます。

いまの時期から水分を1日1〜1・5リットルは摂って、肝臓機能を回復させましょう。ただし、果糖ブドウ糖液糖を含む甘いジュースやスポーツドリンクは脂肪肝の原因になるので、絶対に避けてください。抗酸化物質のカテキンを多く含んだ緑茶がもっともオススメです」（栗原氏）

食後は運動した方がむしろいい？

水分補給に加えて、日常のなかで工夫したいのは、運動だ。脂肪肝の大きな原因の一つが食後に血糖値が急上昇・急降下する「血糖値スパイク」で、これを抑えるには食後の軽い運動が有効だという。

「食べ終わってから5〜10分の間に、ほんの少し体を動かすだけで効果があります。エレベーターや電車の待ち時間に背伸びの動きをしてふくらはぎを動かす、会社の階段を1階分だけでいいから歩いて上る。こうした「ちょこっと運動」を食後に取り入れてください。腎臓が悪い人は激しい運動は禁物ですが、この程度の運動なら問題ありません」（栗原氏）

食事面での対策も重要だ。暑さに負けない体力を維持するには、たんぱく質をしっかり摂ることが欠かせない。栗原氏が続ける。

「たんぱく質が不足すると筋力が落ち、フレイルやサルコペニアに直結します。腎臓が悪くなるとたんぱく質の摂りすぎは良くないと言われますが、筋力が落ちるほうがはるかに危険です。ゆでたまごを毎日2つほど食べるなど、良質なたんぱく質を毎日摂取しましょう。

肝臓も腎臓も、少し気をつけるだけで1〜3ヵ月でよくなる臓器です。今から対策を始めれば、夏本番には十分間に合います」

猛暑の季節は、すぐそこまで来ている。水分補給、運動、食事。この三つの習慣が、全身の老化の行方を左右する。

「週刊現代」2026年4月27日号より

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