死を目前にした「人間爆弾」桜花の特攻隊員が手記に記した「日本の新聞」に対する不満【太平洋戦争】

太平洋戦争末期、日本海軍は、1.2トンの爆弾に翼とロケットをつけ、それに操縦席をつけたような形の特攻兵器「桜花」を開発、実戦に投入した。「人間爆弾」とも呼ばれた桜花は、母機の一式陸上攻撃機に懸吊され、敵艦隊の手前で投下されたら滑空で、あるいはロケットを吹かして敵艦に突入する。のべ10回の出撃で、桜花は米駆逐艦1隻を撃沈、6隻に損傷を与えたが、その戦果はとても犠牲に見合うものではなかった。生き残った元桜花搭乗員は戦後も長く結束を保っていたが、今年（2026年）、ついにの最後の一人が亡くなった。

私は2023年6月、『カミカゼの幽霊 人間爆弾をつくった父』（小学館）という本を上梓している。大戦中、桜花を発案し、終戦直後に自決したとされながら、戦後は戸籍も名前も失ったまま半世紀近くを別人として生きた大田正一とその家族の数奇な運命を描いたノンフィクションだ。この作品のなかで大きな役割を占める桜花特攻隊員が、貴重な日記を残していた。「死」を目前にした隊員の目に映っていたものとは――。（第2回前編）

ついに桜花出撃

佐伯正明は戦争中、「大空の記」と題するノート8冊（本来もう1冊あったが、最初のものは戦災で焼失）におよぶ手記を、終戦2年後の昭和22（1947）年には「神雷の回顧」と題した手記を書き残している。いずれも、当事者ならではの視点で書かれていて、資料的価値も高い。

さて、前回、昭和20（1945）年1月17日、桜花の練習機型K1による事故で重傷を負った佐伯は、3月9日に退院してみると七二一空（神雷部隊）は九州に進出してしまっており、桜花搭乗員の訓練部隊として神之池基地で新編された第七二二海軍航空隊（龍巻部隊）の所属になっていた。月の途中での転勤だったため、その月は両方の航空隊から二重に俸給が出たという。

沖縄戦がすでに始まっていた4月13日、佐伯に第二陣として九州へ進出命令が出た。神雷部隊は3月21日、初めて四国沖の敵機同部隊に向け出撃するも、待ち構えていたグラマンF6F戦闘機の邀撃を受け、出撃した一式陸攻18機（うち桜花懸吊15機）全機が撃墜されている。重い桜花を積んだ一式陸攻は速力も遅く機動も鈍重になることから、敵戦闘機と遭遇したらひとたまりもない。神雷部隊では桜花と併行して、零戦に500キロ爆弾を搭載する特攻隊（神雷爆戦隊）も出撃させることになった。

〈俺の出撃確定 突如として今夜爆戦隊（桜花ではなく零戦に爆弾を積んで出撃する）として出撃すべき命令をうけ、九州へ赴くこととなった。（四・十三夜）いざ戦わん哉。秋（とき）来る。

昨日まで 共に語りし若桜 われにつづけとほほえみて征く

大空の記をこれを以て終わる。〉

だが、佐伯の傷はまだ癒えず、左足でフットバーが操作できない。操縦操作に支障がある状態だったため、出発直前になって神之池に居残りと決まった。佐伯は「大空の記」を、〈恥をしのんでまた書き続けることにする〉と記している。

真実をひた隠す日本の新聞に不満

勢い、その後しばらくのあいだ、手記「大空の記」に書かれた内容は、聞き書きか、自らの思索か、日常生活についての話題が多くなる。そのなかで印象的な記述をいくつか紹介する。

〈ビラ 敵機動部隊が来たとき（昭和20年2月17日）、散布したビラに曰く、

「この飛行機は十月に台湾沖で沈めたはずの航空母艦から飛んで来たのです。

君達の指導者が台湾沖で沈めたと宣伝した航空母艦が、これによって一隻も沈んでいないことがわかるでしょう。君達は何もできずに死んでいくことは本当に甲斐のないことである。犬死である。

速やかに戦後の日本を躍進し、よりよき日本の建設に援助せよ」

何という笑うべき文であろう。日本は断じて最後まで戦い抜くのだ。〉

米軍機が撒いたビラの文面に反発しているが、いっぽうで佐伯は、日本の新聞報道への不満も次のように書いている。

〈近頃の新聞は全くゲが出そうにイヤなことを書いている。

（敵の）飛行機の撃破という文字は、誰が考えたのか知らんが、堕としもせぬことにまで戦果にして力みかえっている。B-29南方に脱出とか言って、見ながらなぜそれを殺らんのだ。

B-29を撃退なんてこともあり得ない。B-29は用がすんだから帰るので、それを撃退などとは太々しいにも程がある。

陸上戦でも滲透とか言ってるが、突っ込まれていることなら、手取り早く「陥落」とか「突入」とかハッキリ構うことはない、書いたらよさそうなものだ。それで士気が落ちるというのは嘘だ。士気はとうに落ちてクサっている。（中略）

先日の（新聞）にも、こんなことが書いてあった。

「東京の爆撃で死んだ人々は、立派な戦功者である。B-29の爆弾をその分だけ東京にひきつけたからだ。それだけ向こうに消耗を強要した」……と。

走って行ってナグリつけてやりたい感がするのは、まさか俺だけではあるまい。

爆弾なんかイクラでも出来る。ましてや量の敵アメリカに於いてをや。こんな意見を吐く奴どもこそ、骨のない人類だ。

× ×

神機々々となんべんあったことか。これまたなんべん天王山があったことか。天王山、と言いつつ、その場その場でヤリ込められている。あとは知らぬと黙りこくっている。要するにバカどんだ。

× ×

決戦々々、これまた何べんあったか？要するに日本に力がなくなった、と敵は見ている。〉

敵のビラに対してよりも激しい口調で日本の新聞を批判している。現代のSNSにおける、いわゆるオールドメディア批判に通じるものがある気もするが、明日の命をも知れぬ特攻隊員には、強がりや言い換えで戦況が日本に不利であることを伝えない新聞の記述は腹立たしく感じられたのだろう。

【後編を読む】「特攻隊員」たちが日本刀まで持ち出して上官の宿舎を襲撃…体を張って止めに入った「特攻兵器・桜花」の発案者

【つづきを読む】「特攻隊員」たちが日本刀まで持ち出して上官の宿舎を襲撃…体を張って止めに入った「特攻兵器・桜花」の発案者