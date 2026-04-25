【略語クイズ】「セレブ」はなんの略？名声を得ている有名人のこと！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「セレブ」はなんの略語？
「セレブ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、カタカナで7文字です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「セレブリティー」を略した言葉でした！
セレブとは、もともとは名声を得た有名人・名士を指す言葉のこと。
日本語ではそこに「お金持ち」「華やか」「優雅」「一流」といった含みが乗りやすく、主に女性誌やワイドショー、化粧品・ファッション広告の見出しやコピーなどでよく使われます。
日本で広まったのは1990年代末ごろで、海外の女優・モデルを指す表現として女性誌から浸透し、スーパーモデル人気や高級ブランドブームが後押ししたそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『WORD-WISE WEB』
ライター Ray WEB編集部