【略語クイズ】「セレブ」はなんの略？名声を得ている有名人のこと！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「セレブ」はなんの略語？

「セレブ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、カタカナで7文字です！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「セレブリティー」を略した言葉でした！

セレブとは、もともとは名声を得た有名人・名士を指す言葉のこと。

日本語ではそこに「お金持ち」「華やか」「優雅」「一流」といった含みが乗りやすく、主に女性誌やワイドショー、化粧品・ファッション広告の見出しやコピーなどでよく使われます。

日本で広まったのは1990年代末ごろで、海外の女優・モデルを指す表現として女性誌から浸透し、スーパーモデル人気や高級ブランドブームが後押ししたそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『WORD-WISE WEB』

ライター Ray WEB編集部