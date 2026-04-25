高杉晋作に「同志」と称えられ、あの有名な歌を共作したアラ還女性・野村望東尼の半生

「面白きこともなき世を面白く 棲みなすものは心なりけり」高杉晋作最後の歌と伝わる和歌の、下の句を詠んだ野村望東尼（ぼうとうに）は、妻でも母でも祖母でもなく、人生終盤で自分らしい生き方を貫いた当時としては珍しい「おなご」だった。些細なことにイライラしたり、体力の衰えを感じたり、人間味豊かな望東尼の姿が魅力的に描かれた小説『きみがなきあと』の刊行を記念した、著者の木内昇さんと歌人・栗木京子さんの対談、後編をお届けします。

前編はこちら：

幕末維新を支えた知られざる福岡の「おなご」。50代半ば、夫と死別後に花開いた野村望東尼の人生とは？

木内昇（きうち・のぼり）

1967年、東京都出身。出版社勤務を経て、2004年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。2009年、『茗荷谷の猫』が話題となり早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。2011年、『漂砂のうたう』で直木賞を受賞。2014年、『櫛挽道守』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞を受賞。2025年『雪夢往来』で大佛次郎賞・中山義秀文学賞、『奇のくに風土記』で泉鏡花文学賞、『惣十郎浮世始末』で舟橋聖一文学賞を受賞。

栗木京子（くりき・きょうこ）

1954年、愛知県生まれ。「塔」選者。読売歌壇・西日本新聞短歌欄選者。歌会始選者。紫綬褒章受章。歌集に『水惑星』（第10回現代歌人集会賞受賞）、『夏のうしろ』（第55回読売文学賞）、『けむり水晶』（第41回迢空賞、第57回芸術選奨文部科学大臣賞、第7回山本健吉賞受賞）、『水仙の章』（第25回斎藤茂吉短歌文学賞、第12回前川佐美雄賞受賞）、『ランプの精』（第11回小野市詩歌文学賞）。最新歌集は『新しき過去』（短歌研究社）。

「面白きこともなき世を面白く」「棲みなすものは心なりけり」

栗木 高杉晋作が死ぬ間際に「面白き こともなき世を 面白く」と詠んで、望東尼が下の句を「棲みなすものは 心なりけり」と詠みました。これは彼女にとっても最後の歌なのですか？

木内 あの歌が、本当に最後のものかどうかは不明です。高杉晋作の愛人・おうのが後年語った話によると、一時期、病床の高杉と望東尼と三人で暮らしていた、と。そのとき上階の望東尼と下階の高杉との歌のやりとりを、おうのが階段の上り下りして繋いでいたというのです。信ぴょう性の面で、今回は小説には書きませんでしたが。

栗木 高杉の上の句に対し、望東尼の下の句はすばらしいですね。上の句は、ほろっと出た高杉のつぶやきのようですが、「心なりけり」という下の句で格調が出ました。

木内 司馬遼太郎は『世に棲む日日』（文藝春秋）という本の中で、上の句だけのほうが高杉らしい、と書いているんです。確かに高杉らしいんですが、下の句があることで望東尼がそばにいたことがわかります。

高杉は頭が良すぎて周りの人たちに理解されない、という孤独を抱えていて「人は人吾は吾なり山の奥に棲みてこそ知れ世の浮沈」と詠みました。坂本龍馬も孤独を抱えていて「世の人は我を何とも言わば言え我が為す事は我のみぞ知る」と詠っています。歌としての評価はさておき、周囲に理解してもらえないという志士たちの孤独が表れています。

望東尼の情報収集力、時代の変化への反応力

栗木 望東尼の歌で私が面白いと思ったのは、

平らけき道うしなへる世の中をゆりあらためむ天地(あめ つち)のわざ （安政二年の大地震）

という歌です。

嘉永六年（一八五三）に黒船が来航し、安政二年（一八五五）に大地震があり、世の中が大きく変わりました。この歌にはそういう意味が込められていると思います。望東尼の取材力に驚き、時代の変化の予感に機敏に反応していることに感心します。関東から離れたところにいたのに、どうやって情報収集したんでしょうね。

木内 独自の「情報ネットワーク」があったのかもしれませんね。

栗木 望東尼が懇意にしていた、京都の大文字屋の馬場徳次郎という人物が面白いですね。

木内 黒田家御用達商人・大文字屋の手代で、多分スパイみたいなことをしていたんだと思います。徳次郎本人がどこまで朝廷に食い込んでいたか不明ですが、京都にいたので情報がいろいろ入ってきていたのは間違いないと思います。当時の郵送費はとても高く、京都─福岡だと相当な値段だったと思われます。モトが出していたのか勤王党が出していたのかわかりませんが、組織的に情報収集していた可能性もなきにしもあらずだと思います。

栗木 それによって望東尼は疑惑を持たれて流罪にされてしまうんですね。

木内 徳次郎も一時期身柄を捉えられていました。このやり取りのどこまでをモトが危うさを意識していたかはわかりません。公家の方々が寂しいだろうからと、好意で京都の情報を収集していたのかもしれないし、本人はそれほど大事になるとは思っていなかったのではないでしょうか。

望東尼の歌に感じる新しい「近代的な自我」

栗木 もう一首、印象的だった望東尼の歌があります。

風さわぐ物と思ひし萩の葉にしめやかに降る夜半の村雨

この歌は、鎌倉後期の女性歌人・永福門院の詠い方に似てると思いました。それまでの女性歌人には比較的絢爛豪華な歌が多かったんですが、永福門院は風景を取り入れながら、歌に自我を滲ませています。『玉葉和歌集』の中に、

夕暮れの庭すさまじき秋風に桐の葉おちて村雨ぞふる

という歌があります。心の動き、時間の経過が自然の景に託して詠われています。歌がすごく立体的なんです。多分、望東尼は永福門院の『玉葉和歌集』や『風雅和歌集』を読み込んでいたんじゃないでしょうか。こういうところに望東尼の教養を感じました。

木内 和歌にしろ俳諧にしろ、時代が大きく影響します。望東尼はある程度、流派に沿って作っていたのでしょうか。それとも既存の和歌からはみ出て、型を壊す、という考えを持っていたと感じますか。

栗木 形はきっちりと守っていると思います。でも、樋口一葉が十代のころ「萩の舎」という歌塾へ行って作った歌と比べると、望東尼のほうがずっと人間性が豊かです。一葉は、歌よりも小説に精緻なほとばしる才能を発揮した人です。一葉の歌の先生であり、萩の舎主宰の中島歌子は御歌所の流れをくむ人だから、模範的な秀作としては結句はこうであれとか、決まりごとに厳しかったのでしょう。

木内 ある程度、法則に則ったうえでやりなさい、ということですね。

栗木 鍛錬の時代だったからしょうがないのかもしれませんが、本当に、型抜きをしたみたいな歌の作り方なんです。同じく萩の舎で学んだ三宅花圃も優秀な人でしたが、やはり短歌、和歌では才能が開花せず小説のほうへ行きました。そういう中で望東尼の和歌を読むと、近代的自我があると感じました。

木内 私にとってモトは、高杉に共鳴するだけあって、かなり尖った人なのではないかなと思いながら執筆していました。栗木さんに、新しい部分を評価していただいてよかったです。望東尼の歌は素直だな、とは思っていたんですが、短歌の専門の方はどう詠むのだろうと思っていたんです。

佐佐木信綱は、望東尼のどこを評価したのか

栗木 歌人で国文学者の佐佐木信綱が望東尼を高く評価しています。

木内 望東尼を見出したというか、初めて望東尼の書き残したものをまとめたのが佐佐木信綱です（『野村望東尼全集』昭和三十三年）。

栗木 『佐佐木信綱 作歌八十二年』（日本図書センター）を改めて読んだのですが、佐佐木信綱は明治三十六年の段階で『向陵集』に着目していたことが記されています。『姫島日記』を読んで、望東尼が優れた女性歌人であることを知り、大阪にいる望東尼の曾孫さんを訪ねて、そこで初めて『向陵集』を目にしたそうです。曾孫さんから『向陵集』を借り、旅宿で徹夜して読んでいい歌を抜抄したと書かれています。

望東尼の全集を作ろうと思っていたのに、昭和二十年二月の戦災で大阪の『向陵集』が焼失してしまい、一度は断念したが、昭和三十三年、多くの方の尽力があって『望東尼全集』が世に出ました。信綱は「向陵集を初めて見てより四十六年、志したことがここに成ったのは、喜びに堪えない」と述べ、この全集の刊行を祝うための二首を詠いました。

やまと女(をみな)いにしへ今の百人(もも たり)のなかの一人と君をたたへむ

よき書巻(ふみ まき)世に傅へむと校正の筆はとりき老の眼のしぶる忘れ

この時点で信綱は八十五歳になっていましたが、良い本を後世に残そうと思い、老いの眼がショボショボするのも忘れて校正の筆を執っている、と詠っています。ここまで力を入れておられたというのはすごいですね。

木内 地元ではある程度知られていたと思いますが、佐佐木信綱がきっかけで望東尼関連の書籍がいろいろ出て、彼女の名が全国的に広まったようです。

歌は、基礎的な知識は必要ですが、勉強したからよい歌が詠めるとは限らないと思うんですが、どうなんでしょう？

栗木 感性というか、センスは、必要ですね。

木内 小説は何を書くかよりも、何を書かないかが大切だと思っているんですが、短歌こそ、何を書くか、何を書かないかの感性の作品だと思います。

望東尼の歌集を読んだとき、人物の本質が伝わってきたような気がしました。歌集とは人生の凝縮のようなものなのでしょうか。歌集とは、精神の歴史なのか、と思いました。

（二〇二六年三月十九日・講談社内にて）

木内昇『きみがなきあと』

開国から維新へと向かう幕末の動乱期。

筑前福岡藩士の夫を見送ったモトは、出家し「望東尼」という名を授かる。

不甲斐ない息子を案じ、嫁にたしなめられつつも、夫の遺志を携え、大坂、京都に和歌の師を訪ねる旅に出たモト。

勤王の志士と語らい、内にある政(まつりごと)への熱を呼び覚まされたモトに、やがて運命を大きく変える高杉晋作との出会いが訪れる。

幕末維新を支えた知られざる福岡の「おなご」。50代半ば、夫と死別後に花開いた野村望東尼の人生とは？