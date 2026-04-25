幕末維新を支えた知られざる福岡の「おなご」。50代半ば、夫と死別後に花開いた野村望東尼の人生とは？

日本が開国から維新へと向かう動乱期。高杉晋作をはじめとした勤王の志士たちと語らい、人生終盤を鮮やかに生きた福岡藩士の妻・野村望東尼（ぼうとうに）。大河ドラマや幕末小説に登場しても、真正面からその魅力が描かれたことは、これまであまりなかった。現代のシニア世代にも大きなヒントとなりそうな、豊かでしなやかな望東尼の半生--小説『きみがなきあと』の刊行を記念した、著者の木内昇さんと歌人・栗木京子さんの対談をお届けします。

木内昇（きうち・のぼり）

1967年、東京都出身。出版社勤務を経て、2004年、『新選組 幕末の青嵐』で小説家デビュー。2009年、『茗荷谷の猫』が話題となり早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞を受賞。2011年、『漂砂のうたう』で直木賞を受賞。2014年、『櫛挽道守』で中央公論文芸賞、柴田錬三郎賞、親鸞賞を受賞。2025年『雪夢往来』で大佛次郎賞・中山義秀文学賞、『奇のくに風土記』で泉鏡花文学賞、『惣十郎浮世始末』で舟橋聖一文学賞を受賞。

栗木京子（くりき・きょうこ）

1954年、愛知県生まれ。「塔」選者。読売歌壇・西日本新聞短歌欄選者。歌会始選者。紫綬褒章受章。歌集に『水惑星』（第10回現代歌人集会賞受賞）、『夏のうしろ』（第55回読売文学賞）、『けむり水晶』（第41回迢空賞、第57回芸術選奨文部科学大臣賞、第7回山本健吉賞受賞）、『水仙の章』（第25回斎藤茂吉短歌文学賞、第12回前川佐美雄賞受賞）、『ランプの精』（第11回小野市詩歌文学賞）。最新歌集は『新しき過去』（短歌研究社）。

「望東尼」とはいったい何者？

栗木京子 ご著書『きみがなきあと』を、たいへん感銘を受け、わくわくしながら読みました。近世、とくに江戸時代はなかなか和歌に光が当たりにくい時代です。野村望東尼という人の名前は聞いたことがありましたが、こんなに波乱に富んだ人生を送り、時代と密接に関わりながら生きた人だったのかと驚きました。そして日記や随筆など多作で、歌もたくさん残していたことを初めて知りました。

木内昇 文化文政時代以降は、俳諧が短詩文化の主流だったのですね。村の行事などでも、和歌ではなく俳額を作って神社に奉納するというのが多かったようです。そもそも和歌は公家など一部の高貴な方々が詠むものでしたが、この時代は志士たちがよく和歌を詠んでいて、それがすごく面白いと思いました。勤王家は、天皇を守りたいという意図で動いていたことと関係があるのかもしれません。

野村望東尼（のむら・ぼうとうに） 一八〇六年（文化三年）生まれ。一八六七年（慶応三年）没。最初の結婚が半年で離縁となったあと、二川相近（松蔭）の塾に入門して和歌・書道を学ぶ。塾同門だった福岡藩士・野村新三郎と再婚。夫とともに大隈言道の門下に入る。五十四歳のときに夫が亡くなった後、出家して、望東尼と名乗る。師・大隈を大阪に訪ねた際に、時代の激動を肌で感じ、政治に関心を持つようになり、勤王の志士たちと深い関わりを持つようになる。

栗木 木内さんはこれまでに『幕末の青嵐』など、新選組をテーマにした作品を書かれていますね。新選組の物語は、青年群像ですが、望東尼が夫を亡くして受戒したのは五十代の半ばで、そのあと勤王活動に身を投じていきます。現代は五十代はまだ若いですが、当時は「おばあさん」で、人生が終盤にさしかかっています。そういう女性を書くきっかけはなんだったんですか。

木内 この時代に、勤王家として活躍した女性は、ほかにもいたんです。もちろん少ないですが。そのなかでも望東尼は非常に多くの志士たちと関わっていました。当時は夫を亡くしたらそれで妻の人生も終わりのようなものだったと思います。ところが、望東尼は、出家してから活躍が始まっています。この人は死ぬまで夢や希望を持っていた人なんじゃないかな、と思って、いつか書きたいと構想していました。

栗木 望東尼の生き方は、むしろ現代に通じますね。子育てが終わったとか、旦那さんが亡くなったとか、そこから奮起する女性は、いまは多いですよね。

木内 うちの母もそうでしたが、旦那さんが亡くなってからのほうが、より生き生きしている方が多いかもしれない（笑）。今の時代はそれが普通ですが、あの時代、望東尼のような生き方をする人は珍しかったんだと思います。

タイトルに込められた深い意味に迫る

栗木 小説のタイトルの『きみがなきあと』というのは望東尼の和歌からとったのですね。

きみがなきあとよりかれし秋草は生きかへりきて花さへぞさく

これは望東尼の、決意表明でしょうか。「かれし秋草」は、そこで終わらず、生き返ってくるのだ、という。力強い歌だと思います。

木内 これは夫を亡くした直後に詠んだ歌です。夫は亡くなってしまったけれど、花は次の季節も咲くという意味が込められているのかなと思いました。この歌と一緒に詠んだ歌が二首あるのですが、どちらも夫を偲ぶ向きが強かったので。

栗木 そうかもしれません。「秋草は」が主語ですから、秋草のようにあなたももう一度花を咲かせてくれたらいいのに、という思いなのかもしれません。

王朝時代の女性の歌は、上の句より下の句のほうが力が弱くなっていく傾向があるんです。でも望東尼の歌はそれとは逆です。「あとよりかれし」で辛さを表しているのに、そのあと生き返る、と詠む。「花さへぞさく」の「さへぞ」はかなり強い言い方です。近代を先取りしているような感覚です。

木内 日記を読むと望東尼の気持ちの強さを感じる箇所がいくつもあるんです。昔ながらの「男性より一歩下がって」という女性ではなかったようですね。九州（福岡）出身の女性の特徴であるのかもしれませんが。

栗木 物語のなかには、望東尼に影響を与えた女性として、「村岡局」という方が登場します。この人は安政の大獄のときに水戸藩と近衛家のパイプ役のような立場となったり、政治の局面で重要な役を果たしました。こういう方とは立場の上下もありますし、望東尼は、あえて自らが関わろうと積極的に動かなければ、単なる政治の傍観者で終わったはずです。

木内 望東尼はもともと地方の主婦でした。また、福岡藩は藩として勤王運動を支持していたわけではありません。それだけに望東尼には、自分がやらなければならないという衝動が強かったのではないでしょうか。若き志士たちが身を投げ出している様を目の当たりにして、心を動かされたのでは。

栗木 そういう望東尼の人間性が面白いですね。

詠むこと、書くことで、心はどう動くのか

木内 栗木さんの歌集『新しき過去』（短歌研究社）を読ませていただいたのですが、コロナ禍でのことや、お母様が亡くなったことなど、そのときに起こったことを細やかに歌にされています。歌を詠むことは、気持ちの整理ができたり、自分を客観視したり、そういう心の動きを促すところはありますか。

栗木 わたしにとって歌を詠むことは、その時の気持ちの整理ということが一番大きいかもしれません。私には木内さんのように小説を書く力がないですから。母とのことについては、介護もふくめてある程度のことはできたかなと今では思うのですが、当時は悩むこともたくさんありました。歌を詠むことで自分を見つめ直すことができました。言葉にすることが、「贖罪」になるとは思いませんが、歌を残せたということは意味があると思います。私の本を読んで、同じような体験をした読者から「わかります」と言っていただけるとすごく救われますね。

小説家の眼からみた短歌の魅力

木内 俳句と短歌を、ひと括りで語ってしまう人もいると思うのですが、あらためて語るとすると、短歌の魅力とはどういうものなのですか。

栗木 俳句は季語などの約束事があったり、「切れ」をどう使うかなど決まりごとがあって、難しいと感じます。私には短歌が合っているのだと思っています。十七文字では、描写はできるけれど気持ちを詠いきれない。俳句は余白で読者の想像に委ねるわけですが、私はそれでは不安なんです。追加の七七に気持ちを込めたくなります。

木内 モト（出家前の望東尼の名）の歌を読むと、私とは違う人間が詠っているのだけれど、その気持ちが分かるというか、共感するんです。自分と共感する部分を見つけると嬉しくなります。

詠むときは言葉が上の句から下の句へ、さーっと出てくるんですか？ それとも上の句、下の句を、別々に考えて組み合わせるんですか？

栗木 私の場合は組み合わせますね。上の句だけ作って寝かせておいたり。他の歌の下の句を組み合わせてみたり。調べの流れというか、口ずさみながらリズム感を気にします。もちろん一息で作ってもう手を入れない、という方もいらっしゃいますが、私は組み合わせるのが好きですね。

望東尼の歌は、技巧を凝らしておらず、すごく素直だと思います。多分、望東尼も『古今和歌集』や『源氏物語』『蜻蛉日記』なども読んでいると思うんです。文章はとても流麗なんだけど、和歌に関してはシンプルですね。

木内 日記の文章は教養を感じますし素晴らしいのですが、和歌は凝ってないし、自然に受けた感性のままを詠んでいるように思います。私のような素人には分かりやすいです。

栗木 望東尼の歌は構図に一本筋が通っているというか、ウネウネしていません。自然豊かな環境で暮らしていたせいか、自然の描写もすばらしい。

木内さんのご著書の中でも、望東尼が勤王の志士たちと会う場面で、折に触れて草木の描写が書かれていますね。

木内 望東尼はすごく自然が好きな人だと思っています。それでなるべくそういう描写を入れるようにしました。勤王の志士たちから熱い思いをぶつけられたときの逃げ道というか、志士たちと同じ熱量で語ることが難しかったと思われるので、望東尼の目線の矛先を自然にしました。

志士たちとの交流は「母」ではなく「推し活」

栗木 望東尼は、「勤王の母」などと言われることもありますが、木内さんが書かれた小説には、彼らの母親的存在にはなりたくないという望東尼の心情が描かれていて、そこが面白いと思いました。そのことについて望東尼は何か書き残しているんですか？

木内 書き残してはいないんです。地元（福岡）で「勤王の母」と謳われていて、そうした側面は大いにあったのだと思います。ただ、「母」という存在は、みんなと異なる立ち位置に置かれてしまいますよね。勤王の志士たちと真剣に交わろうとしているのに、「母」にされてしまうことは違うと思っていたのではないかと。

モトの書き残したものや歌を読んで、そう感じていたんじゃないかと思い、敢えてこの本の中でも母親扱いをされることに反発を覚えているように書いたんです。

軽い言葉で言えば「推し」というか、ミーハーな部分もあったのではないかと思っているんです。若い人たちを通じて、ドラマチックなものを感じていた。自分にはできないけれど、若い人たちが世の中を変えようとしていることに感銘を受けていたのではないでしょうか。

栗木 望東尼は特に高杉晋作に目を掛けていますね。高杉の正妻・雅と愛人・おうのとの調整役をやったり。

木内 そこらへんは世話焼きおばさんみたいですね（笑）。モトにとって高杉はとても印象深い人だったようで、この人を死なせてはいけない、と一番強く思っていたようです。モトは高杉晋作のように誠心誠意で裏表なくまっすぐ向かって行く人は好きだけれど、その一方で画策派の月形洗蔵にはそこまでの思い入れはなかったようにも思います。

栗木 その好き嫌いがあるところも、「母」というよりは「推し」ですね。若い志士たちは彼女の庵にいくと落ち着いたんでしょうね。場の雰囲気もよかったのでしょう。

木内 みんな、望東尼の前では素直になれたんだと思います。

栗木 『源氏物語』に「花散里」という光源氏の妻の一人が出てきます。この人は源氏と同年代と思われますが、しみじみ話を聞いてくれる人なんです。彼女の姉は源氏の父・桐壺帝の女御であり、昔からのいろんなことをちゃんとわかっている人でした。源氏とは、男女の関係を超えているんですね。酸いも甘いもかみ分けて話を聞いてくれる、そういう人に源氏は会いに行きます。まさに、望東尼は志士たちにとって花散里だったんじゃないでしょうか。

後編はこちら：

高杉晋作に「同志」と称えられ、あの有名な歌を共作したアラ還女性・野村望東尼の半生

木内昇『きみがなきあと』

開国から維新へと向かう幕末の動乱期。

筑前福岡藩士の夫を見送ったモトは、出家し「望東尼」という名を授かる。

不甲斐ない息子を案じ、嫁にたしなめられつつも、夫の遺志を携え、大坂、京都に和歌の師を訪ねる旅に出たモト。

勤王の志士と語らい、内にある政(まつりごと)への熱を呼び覚まされたモトに、やがて運命を大きく変える高杉晋作との出会いが訪れる。

高杉晋作に「同志」と言われ、あの有名な歌を共作したアラ還女性・野村望東尼の半生