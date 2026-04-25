「お醤油買ってくる」と家を出たまま帰らぬ50代ツマが残した謎のメモ。家族に尽くした人生は正しかったのか

「寿退職」で家族に尽くしてきた50代60代女性

結婚や出産を経ても仕事を続ける女性の割合は、この5年で大きく伸び、出産前後も就業を継続する人は5割台から7割台へと増加した。育児休業を取得する男性の数も、同期間でおよそ4倍近くに増えている（2021年「令和3年国民生活基礎調査」より）。

女性のキャリアと家庭のあり方は、確実に変わりつつあると言えるだろう。

こうした変化を背景に、結婚・出産後の女性の生き方に対する意識にも変化が見られる。「仕事と子育てを両立する」というライフスタイルを理想とする人が、初めて最多となった。

今から30〜40年ほど前の昭和から平成の時代は、女性は結婚を機に退職する「寿退社」が当たり前とされていた。未婚のまま年齢を重ねれば、「オールドミス」や「お局様」などの侮蔑的な言葉がささやかれ、差別的な扱いもあって、結婚して家庭に入り、子育てに従事することが女性の幸せと思われていたのだ。

だが時代は大きく変わり、現在の30代40代は、「ワンオペ」になりがちな家事育児を背負いながらも、ワークライフバランスを目指す。「結婚＝女の幸せ」の時代を生きてきた70代80代の多くは、すでに年金生活に入っている。

では、時代の空気に押され、「寿退職」によって家族に尽くす道を選んだ現在50代、60代の女性たちは、今どのような思いを抱えているのだろう。

そんな人生に改めて目を向けさせてくれるのが、コミックエッセイの名手、野原広子さん著『うちのツマ知りませんか』（オーバーラップ）である。

ツマの職場に「元カレ」が…

結婚30年、平穏に暮らしてきたはずの夫婦に突然訪れた異変。

ツマのヨシ子が夜遅くに「お醤油買ってくる」と言い残したまま、姿を消したのだ。当初はそれほど深刻に受け止めていなかった夫の康だったが、パート先を訪ねると自分が知らないうちに退職していた。警察に行っても、夫婦仲はどうだったかなどと訊かれ、行方不明や家出の可能性を示唆され、息子のところにも連絡はない。

職場の部下の反応も冷ややかで、「もう1週間も帰ってこない」とうなだれる康に、これまで妻の悪口をさんざん口にしていたと指摘し、「あんなこと言われてたら、私だったら別れますね」とまで言う。

実は、彼女が離婚したてのころ、妻に隠れて部屋の保証人になったこともあり、それがバレて、夫婦間が微妙な空気になったこともあったのだ。

それでも「そんなの、どこの家でもあること」「自分はツマを愛しているし、感謝もしている」と開き直る康だったが、再び訪れたパート先で、ヨシ子のところに来ていた男性客が「元カレ」だったという話を聞いて心をざわつかせる。

「母さんの近くにいてほしい」で破局

そのころヨシ子は、見ず知らずの老女の家にいた。「醤油を買いに」出た日、雨の中、行き場を失っていたところを助けてくれたのは、その老女だった。

老女が仕事に出かけ、静かな部屋からひとり海を見ているヨシ子の胸に蘇ってきたのは、遠い過去の記憶だった。

40年前、ヨシ子には「田中先輩」と呼ぶ初恋の相手がいた。淡く始まったその想いは、しかし母親の反対によって断ち切られる。「あの子は次男だから、いずれ町を出ていくはず」「ヨシ子にはこの町で母さんの近くにいてほしい」という一方的な理由に従い、泣く泣く諦めたのだ。

あのときの自分の判断は、本当に正しかったのか――。再会した田中先輩の言葉をきっかけに、心の奥にしまい込んでいた感情が揺れ動き始めた。

そして迎える短期連載の第11話では、ヨシ子の生きざまが垣間見える。

人生の主役を自分以外のものに譲った

老女が仕事から戻ってきた時、部屋は掃除され、ぴかぴかになっていた。

「何もしないで休んでいればいいのに」と言われても、ヨシ子は自分を甘やかすことができない。つい「やってしまう」性分なのだ。

けれどもこれはヨシ子だけに当てはまるものではないのかもしれない。

作家の乃南アサさんが、今年3月に熊本日日新聞に寄稿した本書の書評には、

「母。夫。息子。ヨシ子なりに喜ぶ顔を見たかった人たち。ヨシ子は常に一生懸命だった。だが彼らにとってヨシ子とは何だったのか。取り戻せないほどの年月、ヨシ子自身も気づかなかった、あるいは気づくまいとしてきた息苦しさや孤独が次第に滲み出してくる」

と書いている。

ヨシ子は昭和〜平成に母となった、自分の人生の主役を自分以外のものに譲った多くの女性の姿なのかもしれない。

一方で残された夫・康が手にした「タケヤマ」という名が書かれた電話番号は、いったい何なのか。

ヨシ子のパート先で、元カレとの「よからぬ噂」を聞かされ、「タケヤマ」が元カレではないかと疑いながら、その番号にかけてみると……。

ここまでのヨシ子と康のそれぞれを、漫画の試し読みでお伝えする。

◇家族と離れている時でも、部屋をきれいに掃除し、必要以上に配慮してしまうヨシ子。配慮が行き届いているなどと褒められたりもするが、つねに誰かに気遣いながらの生き方は、本当に褒められることなのだろうか。

「女は三従」という言葉がある。幼少時は父に従い、結婚後は夫に従い、老いては子に従うべきとされる、女性の従属的な地位を示すもので、古代中国の儒教経典『儀礼』に由来すると言われる。

冗談じゃない。ならば、女性はいつ、自分が欲しいものを欲しい、やりたいことをやりたい、なりたいものになりたいと言えばいいのだ。

本書カバーの袖には「私は欲しいものを欲しいと、声に出して言っていいんだ、ということさえ知らなかった」とある。

これは、ヨシ子のような生き方をしてきた女性に、著者が捧げる言葉なのだろうか――そう野原さんに尋ねると、こんな返事をもらった。

「昭和〜平成の女性の在り方に気づかされ、それが幸せだと信じていたはずなのに……。なのに?! と、ヨシ子の生き様に何か感じてもらえたら、と思います」

最終話「夫が知らない「30年連れ添ったあとに家を出た」ツマの悩み。破られたメモに書かれた電話番号が導く”真相”」に続く。

【最終話を読む】夫が知らない「30年連れ添ったあとに家を出た」ツマの悩み。破られたメモに書かれた電話番号が導く”真相”