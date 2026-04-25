タレントでモデルの神田うのさん（51）が4月24日までにインスタグラムを更新。普段のガーリーな印象とはガラリと変化した近影を披露し、話題になっている。



【写真】セレブ→タンクトップ姿で印象ガラリ（実際の写真）

神田さんは「お知らせが少し遅くなりましたが、今発売中の小学館ReShine春夏号vol.5に掲載されていますので、インタビュー含め是非ご覧下さいませ」とし、小学館の女性向けムック「ReShine」に掲載されていることを報告。あわせてアップされた写真では、ベージュのタンクトップに黒のパンツを合わせたスポーティーな印象の神田さんが見られる。



また、神田さんは「50代からの雑誌という事で私もお仲間に入れて頂きましたよ」「お友達や知り合いなど素敵な方々（人生の先輩方）も沢山掲載されております」と説明。続けて「雑誌を手にし、改めて9年後の還暦に向けて大人の階段を上がっていけるよう身体も心も整えていかないとと思いました」と老後を見据えた。



神田さんは1975年3月28日生まれ、神奈川県出身。14歳のときにモデルとしてデビューし、クラシックバレエと並行して芸能活動を始める。バラエティ番組やCMなど幅広く活動。2001年からはウェディングドレスや和装、ジュエリーのプロデュース活動も行い、プロデュースしたストッキングは大ヒットした。プライベートでは2007年に実業家と結婚。これまでに結婚式を国内外で10回挙げるなど、セレブな生活でも知られている。