＜速報＞神谷そらがトータル3アンダーで折り返し 原英莉花、竹田麗央は2つ伸ばして後半をプレー中
＜シェブロン選手権 2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアー今季メジャー初戦の第2ラウンドが進行している。日本勢は15人が出場。初日8位タイで滑り出した神谷そらが前半を終えて1バーディ・1ボギー。トータル3アンダー・暫定14位タイで後半に入った。
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午後組では、竹田麗央と原英莉花がこの日2つ伸ばしてトータル1アンダーで後半をプレー中。岩井明愛は1つ伸ばしてトータルイーブンパーで終盤に入っている。ホールアウトした午前組では、初日4位発進の吉田優利が「72」で回りトータル4アンダー。第2ラウンドで「67」をマークした笹生優花がトータル3アンダーとし、初日の80位タイから大きく順位を上げている。馬場咲希と勝みなみがトータル2アンダー、前年覇者の西郷真央はトータルイーブンパーで予選通過を濃厚にしている。古江彩佳はトータル2オーバー、岩井千怜はトータル7オーバーで競技を終えている。午前組でプレーを終えたネリー・コルダ（米国）が連日の「65」でトータル14アンダーで単独首位に立っている。
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