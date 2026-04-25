岩井千怜はメジャー初戦で今季初予選落ち「ちょっと練習不足かな…」 次戦は前年優勝大会へ
＜シェブロン選手権 2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞今季初の予選落ちはメジャーで喫することになる。岩井千怜は初日「77」と出遅れると、2日目は2バーディ・4ボギーの「74」と巻き返せず。トータル7オーバーとし、3桁順位での予選落ちが濃厚となった。
【写真】ほとんどプール？ これが優勝者のために用意された池です
開幕前のポイントランキングは日本勢最上位の6位。「ホンダLPGAタイランド」で優勝争いを演じ、先週「JMイーグルLA選手権」も日本勢トップの7位で終えるなど、好調をキープしていた。だが、今週に入ってショットのタイミングにズレが生じた。「きのうよりはいいゴルフをしていたけれど、修正はあまりできなかったです。（バーディが）欲しいところでうまくかみ合わず、（チャンスを）逃してしまうゴルフだった」と、言葉を選びながら予選ラウンドを振り返った。そして「ちょっと練習不足かな…。しのぎたいチップを狙いすぎたりした。もう少し自信をつけたい。どの芝でも、どのコースでも対応できるように、もう少し練習しておくべきだった」と加える。月曜日は米国内ながら時差を伴う移動で、火曜日は雨と雷雲の影響でプロアマが一部中止に。練習が思うようにできず、開幕前日に18ホールを回ってコースを確認するのが精いっぱいだった。「来週、ディフェンディングですよね」。30日開幕の次戦「リビエラマヤオープン」（エル・カマレオンGC/メキシコ）へ気持ちを切り替える。開催時期は昨年より1カ月早まるが、「暑い1週間」になることが予想される。「いいイメージはある。来週も自分にチャレンジして頑張りたいです」。ツアー初優勝を飾った思い出の地で、このメジャーの悔しさをぶつける。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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