長年、上演が続くミュージカル『アニー』。初日を前に、主人公・アニー役の下山夏永さん（10）、牧田花さん（10）が共演者らとともに会見に登場し、本番を迎えるにあたっての意気込みや、夏のツアーで楽しみにしていることを明かしました。

ミュージカル『アニー』は、1977年にニューヨーク・ブロードウェーで誕生。日本のみならず世界各地で上演され続ける作品です。物語は1933年の世界大恐慌直後のニューヨークを舞台に、誰もが希望を失っているなか、両親と離れて暮らす少女・アニーが夢を諦めずに明るく生きる姿が描かれます。

開幕を翌日に控え、チーム・バケツのアニー役・下山さんは「緊張はしてないんですけど、とても楽しみです」とコメント。

チーム・モップでアニー役を務める牧田さんは「1日1日を大切に一生懸命演じたいなって思います」と、意気込みました。

質疑応答では、稽古を重ねるなかでお互いの“ステキなところ”を聞かれた2人。下山さんは牧田さんのことを“オハナ”と呼んでいるそうで「オハナはすごく演技がパワフルで、“ここをこうしてくるか”みたいな演技をもってきたりするので、そういう想像力がいいなと思います」と語りました。

一方、牧田さんは下山さんのことを“カカ”と呼んでいるそうで「カカは頭からつま先まですごくアニーで、本当にアニーがいるみたいに感じるから、私も頑張らなきゃなってすごく思います」と話しました。

8月には愛媛、大阪、宮城、愛知を巡るツアーを予定。楽しみにしていることを聞かれた下山さんは「大阪が楽しみで。USJに行ってみたかったんですけど、次、名古屋公演もあるので、行ったら喉を壊しちゃうんですけど、USJのグッズだけでも買ってみたいなって思っています」と笑顔で回答。続けて、「他のところでも食べ物がおいしいって聞いていたので、すごく楽しみです。食いしん坊なのでいっぱい食べて帰ります」と、ワクワクした様子を見せました。

牧田さんは「私も食べ物のことなんですけど、なかでも楽しみなのは名古屋で、ヒレカツとひつまぶしを食べるのがとっても楽しみで。私ウナギがとても大好きなので、食べるだけ食べて帰ります」と、力強く答えました。

丸美屋食品ミュージカル『アニー』の東京公演は、東京・新国立劇場 中劇場で4月25日から5月11日まで上演される予定です。