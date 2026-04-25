気象予報士を目指すM!LK曽野舜太、“憧れの人”を明かす「もう大好き」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太（23）が21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。現在気象予報士試験の勉強をしていることを公表している曽野は、“憧れの人”について語る場面があった。
【写真】「最高すぎて、滅！」阿部亮平と“滅ポーズ”での2ショットを披露した曽野舜太
この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介された曽野は、ハライチ・澤部佑からM!LKはバラエティに強いと言及されると、「（M!LKは）みんな東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティ大好きなんですよ」と明るく語り場を盛り上げ、さらには名門・学習院大学の出身であることも番組内で明かされた。
曽野が“憧れの人物”について話題を振られると、「Snow Manの阿部（亮平）さん」と即答。「僕、気象予報士を目指しているんですけど、初めてクイズ番組で阿部さんとご一緒した時に、『僕も気象予報士に憧れて、目指してるんです』っていうお話をしたら、次お会いした時に、阿部さんが使ってた気象予報士の参考書をさらっとプレゼントしてくださって…」と阿部の“神対応”を告白した。
「それだけでもヤバいじゃないですか。めっちゃモチベ上がる、頑張れると思って」という曽野だが、さらに驚きのサプライズがあったようで、「家帰って、本を開いたら、メッセージと連絡先が書いてあって…“何か悩みごととか、分からないことがあったら、ここに連絡してきてね”って…」とメッセージが添えられていたことを明かし、スタジオからも「かっこよ！」「すごーい」と感嘆の声が続々と上がっていた。
「人格者でもあって、もう大好きになっちゃって」「本当に、今どきそういうのってあまり聞かないじゃないですか…紙に連絡先書いてみたいな、粋な…」と感激が止まらない様子で伝え、さらには実際に阿部に連絡したことも明かし「この間ライブ行かせていただいて、その後ご飯も連れていってもらって」と交流を告白。改めて、気象予報士試験への意気込みを新たにしていた。
【写真】「最高すぎて、滅！」阿部亮平と“滅ポーズ”での2ショットを披露した曽野舜太
この日は同グループリーダーの吉田仁人（26）と2人で出演。「明るくてグループイチの秀才」とテロップで紹介された曽野は、ハライチ・澤部佑からM!LKはバラエティに強いと言及されると、「（M!LKは）みんな東京生まれがいないんですよ。田舎っ子ばっかで、テレビで育ってきたので、バラエティ大好きなんですよ」と明るく語り場を盛り上げ、さらには名門・学習院大学の出身であることも番組内で明かされた。
「それだけでもヤバいじゃないですか。めっちゃモチベ上がる、頑張れると思って」という曽野だが、さらに驚きのサプライズがあったようで、「家帰って、本を開いたら、メッセージと連絡先が書いてあって…“何か悩みごととか、分からないことがあったら、ここに連絡してきてね”って…」とメッセージが添えられていたことを明かし、スタジオからも「かっこよ！」「すごーい」と感嘆の声が続々と上がっていた。
「人格者でもあって、もう大好きになっちゃって」「本当に、今どきそういうのってあまり聞かないじゃないですか…紙に連絡先書いてみたいな、粋な…」と感激が止まらない様子で伝え、さらには実際に阿部に連絡したことも明かし「この間ライブ行かせていただいて、その後ご飯も連れていってもらって」と交流を告白。改めて、気象予報士試験への意気込みを新たにしていた。