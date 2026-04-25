「ゴルフは80％が気分」説。ミスを引きずらないためのメンタルコントロール術【漫画『ゴルフは気持ち』】

数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。

負のスパイラルに陥る最大の原因は「気分の低下」

ミスショットが続くと、どんどん気分が落ち込み、さらにプレイが悪化してしまう……。

ゴルファーなら誰しも経験する現象について、漫画『ゴルフは気持ち』では「ゴルフは気分が悪くなるとなぜかどんどんうまくいかなくなる」と指摘しています。

逆に言えば、どんなにスイングの調子が悪くても、メンタルをコントロールできれば大崩れは防げるということです。

ゴルフの80%はメンタルで決まる

作中では、「実にゴルフの80パーセントを気分がしめる！」と断言されています。

たとえ体調が最高であっても、同伴者に気圧されたり、一度のミスを引きずったりするだけで、本来の実力は全く発揮できなくなってしまいます。

「ほんのちょっとしたきっかけ」を見逃さない

では、どうすれば悪い流れから抜け出せるのでしょうか？

重要なのは、「ほんのちょっとしたきっかけ」でガラッと気分を変えることです。

作中のようにキャディさんを味方につけるのも一つの手ですし、お茶を飲む、深呼吸をするなど、どんな方法でも「自分の気分が良くなればいい」のです。

「気分がよくなりゃこっちのもので、何事もうまくいくようになる」。

この作中のセリフは、スコアに伸び悩むすべてのゴルファーが覚えておきたい金言と言えるでしょう。