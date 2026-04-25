浸水被害を最小限に封じ込める隔離システム！ 船体に穴が開いても沈没を免れる驚きのメカニズム【眠れなくなるほど面白い 図解 船の話】

浸水の広がりを防ぐため、船内は多くの壁で区切られている

隔壁でしっかり守る船の安全

船の内部は、外からは見えない隔壁によってこまかく区画されています。これは、安全設計のなかでも最重要といえる存在です。緊急事態が発生したときに、水をせき止める“最後の盾”として働きます。

具体的には、船体の一部に損傷が生じても、隔壁で区切られた区画だけが浸水し、ほかの区画は浮力が保たれるような設計です。貨物船や客船では、想定される損傷の大きさや位置に応じて区画数や配置が定められ、SOLAS条約という国際基準に基づいて厳密に評価されます。

加えて、火災への対策としても重要です。耐火区画によって炎の広がりを遅らせ、乗組員が避難や消火に移れる時間を確保します。特にエンジンルームや電気設備室は、高い耐火性能を備えた区画になっているのです。

また、この隔壁と共に機能するのが、水密扉というものです。水密扉を閉じれば、区画を完全に密閉することができ、水の侵入を防げます。閉鎖の判断が遅れてしまうと危険が増すため、乗組員は平時から操作手順を繰り返し訓練しています。

万が一のことが起きても、被害が広がらないようにする。そんな重要な役割を担う隔壁があるからこそ、船は多くのリスクに対応することができるのです。

浸水を遮る隔壁の役割

船の内部

隔壁：船内を複数区画に仕切る壁。水の浸入を防ぐ

水密扉：一般的な扉よりも厚く、頑丈で、密閉性が高い

隔壁は浸水した区画から、ほかの区画に水が流れ込むのを防ぎます。隔壁に設ける水密扉は適切に閉じることで、万が一の場合もリスクを最小限に抑えられます。

平時からの備えがリスクを減らす

浸水から身を守るのに役立つ隔壁と水密扉ですが、閉鎖の判断が遅れればもちろん危険が伴います。平時から、万が一の場合を想定した訓練が欠かせません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 船の話』監修：池田良穂

【監修者紹介】

池田良穂 （いけだ よしほ）

1950年北海道生まれ。大阪府立大学大学院工学研究科博士後期課程船舶工学専攻修了。同大学工学部船舶工学科助手、助教授を経て、同大学大学院海洋システム工学分野教授に就任。退職後、現在は大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授。船舶工学研究活動に従事し、著作活動では船舶工学・海洋工学等に関するテーマで70冊あまり執筆。主な著書に『図解 船の科学』（講談社）、『基礎から学ぶ海運と港湾』（海文堂出版）、『船の最新知識』（SBクリエイティブ）、『船舶算法と復原性』（共著、成山堂書店）、『船のしくみ パーフェクト事典』（ナツメ社）などがある。

2023 年日本船舶海洋工学会「船舶海洋技術賞」受賞。雑誌、新聞等への寄稿も多く、日本における船舶の理解と認知度の向上に貢献したとして、2025年に国土交通大臣から「交通文化賞」を受賞。