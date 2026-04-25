めんたいワイドでは3月、FBSの岡部千秋カメラマンが「がん」になった父の最期に向き合った特集を放送しました。がんの原因は、かつて建材などに幅広く使用されたアスベストでした。岡部カメラマンは、父がおかされた病気をもっと知ろうと、再びカメラを手に動き出しました。

2年余りの闘病の末、私の父、岡部周二は58歳で亡くなりました。



父がおかされていたのは「悪性胸膜中皮腫」という、肺を覆う膜から発生するがんです。中皮腫の年間発生率は10万人に6人未満で、非常に治りにくい病気といわれています。





父が亡くなって3か月。父と一緒に医師の診断を聞いた母に、当時のことを尋ねました。■母「本人が先生に、肺がん末期よりマシ？って聞いたっちゃん。そうしたら、いやこれが、ちょっとやっかいな病気でって。アスベストが原因の病気ですって、そこで言われて。」

熱に強く耐久性も優れているため、かつては“奇跡の鉱物”と呼ばれたアスベスト。ビルや公共施設などに幅広く使用されてきましたが、発がん性が明らかになり、日本では2006年に原則、使用禁止となりました。



父の場合、建材メーカーに勤めていた20代の頃に、アスベストを吸い込んだと認定されています。



闘病中の父は、私の前ではあまり弱みを見せませんでした。しかし、一番近くで寄り添ってきた母には、本音を漏らしていたそうです。



■母

「本人は、寝ても痛みで目が覚めるの繰り返しやったと思う。」

■岡部カメラマン

「痛みってどの痛み？肺？」

■母

「体中と思うよ。」

■岡部カメラマン

「がんが全身にあるから。」

■母

「とにかく背中、胸中の痛みはかなりあったと思う。本人がこの病気になったことに対して、 俺、なんか悪いことしたとかいなって言いよった。一生懸命、仕事してきただけなのにね。」

私は、アスベストについてもっと詳しく知りたくて、多くの中皮腫患者を診てきた田中医師のもとを訪ねました。



■田中文啓 医師

「アスベストが一番厄介なのは、中皮腫が肺の袋の外にできた瞬間、ぶわーっと広がってしまうという性質ですね。」

■岡部カメラマン

「症状が出た時には、がんが広がっている？」

■田中医師

「広がっていますね。」



父が初めて息苦しさを覚えて、中皮腫と診断された時には、すでに「ステージ4」で深刻な状態でした。



田中医師はほかにも、アスベストの怖さを指摘します。



■田中医師

「かなり少量なアスベストでも、長いことたまって（患部）をこすり続けますので、ちょっとでも吸ったら（中皮腫に）なりうる。ここが一番厄介だと思います。」

私には、もう一人、会いたい人がいました。



福岡市に住む仁科裕明さん（61）。父と同じ、悪性胸膜中皮腫の患者です。



仁科さんは、アスベスト患者やその家族が交流する会で出会った父のことをよく覚えていました。



■仁科裕明さん

「非常に明るい方で、ゴルフが好きだということで、治って元気になってやりましょうって、ゴルフの話で盛り上がった。」



仁科さんが中皮腫と診断されたのは3年半前です。今も、つらい抗がん剤治療と向き合っています。



そうした闘病の傍ら、最新の治療を学ぶセミナーを開くなど、患者同士が前向きに語り合える機会をつくってきました。



■仁科さん

「皆さん、それぞれの人生を前向きに、一生懸命、生きようとしているのが印象的です。」



父は、亡くなる1か月半前にも、仁科さんが開いた勉強会に参加していました。



父が最後まで諦めずに闘えたのは、同じ境遇の仲間がいたことも大きかったと思います。



患者同士のつながりは、仁科さんにとっても生きる力になっていました。



■仁科さん

「いろいろな患者さんの困ったことや悩みをお聞きして相談に乗れるように、回復したいなと思っています。」



■岡部カメラマン

「仁科さんみたいに、闘病しつつ活動していたり活発にしてたり、（体調が）安定する時もあって、生活している方というのは、すごく希望だと思うので。」



父の遺影は私が撮影したものです。中皮腫と診断された2年前、父から撮影を頼まれました。



報道カメラマンとして誰かの思いを伝えていくことが、31年間育ててくれた父への私からの恩返しです。

FBSでは、報道カメラマンが「がん」と闘った父の最期と向き合った記録を、ドキュメンタリー番組として放送します。



目撃者f「報道カメラマンの私が父の最期を映す理由～アスベストがもたらした未来～」は、4月26日（日）深夜25時25分からの放送です。