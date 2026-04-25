◆米大リーグ ドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手先発タイヨンとは通算１０打数３安打２本塁打、３打点、打率３割と好相性。１０試合ぶり６号となる一発に期待がかかる。

前日２３日（同２４日）の敵地・ジャイアンツ戦では「１番・ＤＨ」で先発出場したが、５打数無安打。球団史上２位タイとなる５３試合連続出塁から一転、２試合連続で無安打無出塁となった。今季ワーストとなる９試合＆４７打席連続のノーアーチ。ロバーツ監督は「低めに手を出している。それでは長打は難しい。それをやってしまっている。もし彼を戻せれば、ベルトの高さのゾーンを振るようにすれば、結果は出てくる」と復調に期待を込めた。

カブスの鈴木誠也外野手（３１）は、同い年でＷＢＣ以来の再会となる。３試合連続本塁打中で計１２打数７安打３本塁打、５打点と打ちに打ちまくっている。ＷＢＣで右膝を負傷し、キャンプに再合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され出遅れたが、今季は試合前時点で１３試合で４７打数１５安打の打率３割１分９厘、３本塁打、７打点をマークしている。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（一）フリーマン、３（捕）スミス、４（右）タッカー、５（左）Ｔ・ヘルナンデス、６（三）マンシー、７（中）パヘス、８（遊）キム・ヘソン、９（二）フリーランド、投・シーハン＝右