感じのいい人、悪い人。その違いは何なのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

感じが悪い人の共通点

「この人、なんか感じが悪いな」

そう思われてしまう人には、ある共通点がある。

それは、相手の話よりも、“自分の正しさ”や“知っていること”を優先してしまうことだ。

だが、ここで一つ見落とされがちな事実がある。

人はそもそも、自分が本当に求めているものを、正確には理解できていないということだ。

だからこそ、会話の中でも、

本音ではなく「こうあるべき」という外側の言葉で話してしまう。

このズレが、無意識のうちに“感じの悪さ”として伝わってしまうのだ。

本当に自分が望んでいることに目を向けよう

では、どうすればいいのか。

そのヒントになるのが、「本当に自分が望んでいること」に目を向けることだ。

本当に望んでいることは、最初に思い描いていたこととは違う場合があるということだ。自分が本当に望んでいることの核心に迫るには、それを覆い隠している外側の層を剥がしていくことが役に立つ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

多くの場合、問題は知識の多さではない。

自分の本音を理解しきれていないことが問題なのである。

本当に望んでいることが自分のなかで曖昧なままだと、

人は「正しさ」や「こうあるべき」で話すようになる。

その結果、会話はどこか押しつけがましくなり、無意識のうちに相手との距離を生んでしまう。

「感じが悪い」と思われてしまうのは、性格ではなく、このズレが原因だ。

だからこそ、まずやるべきことはシンプルだ。

知識を増やすことではなく、自分が本当に望んでいることに目を向けられるようにしよう。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）