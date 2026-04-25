浜田雅功、「あとは死ぬだけ」“出世欲”に言及
25日放送のMBS『ごぶごぶ』（毎週土曜 後1：54 ※関西ローカル）では、ダウンタウン・浜田雅功と俳優の竹中直人が大阪城を訪れる。
【動画】竹中直人の行動に爆笑する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
前編では、「大阪城に行ったことがない」という竹中と大阪城へ遠足に行く企画を実施したものの、浜田の「カレー食べたい」という一言でまさかの寄り道。本来なら大阪城に着いているはずの時間に浜田と竹中は呑気にカレーを食べていた。ロケ内容をほぼノーカットで放送する『ごぶごぶ』にとって、予定のズレは致命的。結果、大阪城にたどり着けずに放送を終了する異例の事態となった。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。
完結編では大阪城公園を練り歩き、“秀吉俳優”の竹中に 訪れてもらいたい「秀吉ゆかりのスポット」を巡りながら、竹中が「どうしても行きたい」という天守閣を目指す。
道中では、竹中が「秀吉を演じてから、みんなが急に優しくなった」と告白する。飲食店の予約で一度は断られても、「竹中です」と名乗ると「あ！竹中様ですね！」と手のひら返しを受けたエピソードを披露。また、映画の撮影現場では、現地の人から「撮影は認めないよ」と厳しく拒否されていたにもかかわらず、竹中の顔を見るや否や「・・・秀吉様ですか？ぜひ使ってください！」と態度が急変したという“秀吉効果”を明かし、浜田も「まじすか！そんなんなるんですか！」と仰天する。
屋台で浜田が“10円パン”を発見し、前編と同じように寄り道をすると、竹中は「俺は彼が心配なんだ」と、前編で浜田の寄り道に翻弄されたディレクターを気遣う一幕も。
その後、出世開運祈願で知られる「豊國神社」を訪れた2人は、普段はお目にかかれないという本殿の中にバラエティー番組として初潜入する。「二人ともまだ出世したいやろ？」というカンペに対し、竹中が「なんとか生きてるだけ」と返せば、浜田も「あとは死ぬだけですもんね」と続け、まさかの“出世欲なし”が判明。本殿の中に入ると、突然「人生50年・・・」と唱え始める竹中に、浜田が「それ信長でしょ」とすかさずツッコみを入れる。そんな竹中に豊國神社から古希のお祝いとして、レアな代物がプレゼントされ、竹中は大喜びする。
果たして2人は、今度こそ遠足の最終目的地 ・ 大阪城天守閣にたどり着くことができるのか。
【動画】竹中直人の行動に爆笑する浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、前回に引き続き、俳優の竹中直人。唯一無二の表現力でコメディからシリアス、大河ドラマ、さらには映画監督まで幅広く活躍する名優。これまで5度も豊臣秀吉を演じた竹中が秀吉ゆかりの地・大阪を満喫する。
後編では本来、「竹中におすすめ喫茶店巡り」を予定していたが、「このままでは終われない」とディレクターとプロデューサーが緊急会議をした結果、急きょ予定を変更し、後編でも大阪城への遠足を続行することに。消化不良に終わった「春の遠足！大阪城に行こー！」が完結編を迎える。
完結編では大阪城公園を練り歩き、“秀吉俳優”の竹中に 訪れてもらいたい「秀吉ゆかりのスポット」を巡りながら、竹中が「どうしても行きたい」という天守閣を目指す。
道中では、竹中が「秀吉を演じてから、みんなが急に優しくなった」と告白する。飲食店の予約で一度は断られても、「竹中です」と名乗ると「あ！竹中様ですね！」と手のひら返しを受けたエピソードを披露。また、映画の撮影現場では、現地の人から「撮影は認めないよ」と厳しく拒否されていたにもかかわらず、竹中の顔を見るや否や「・・・秀吉様ですか？ぜひ使ってください！」と態度が急変したという“秀吉効果”を明かし、浜田も「まじすか！そんなんなるんですか！」と仰天する。
屋台で浜田が“10円パン”を発見し、前編と同じように寄り道をすると、竹中は「俺は彼が心配なんだ」と、前編で浜田の寄り道に翻弄されたディレクターを気遣う一幕も。
その後、出世開運祈願で知られる「豊國神社」を訪れた2人は、普段はお目にかかれないという本殿の中にバラエティー番組として初潜入する。「二人ともまだ出世したいやろ？」というカンペに対し、竹中が「なんとか生きてるだけ」と返せば、浜田も「あとは死ぬだけですもんね」と続け、まさかの“出世欲なし”が判明。本殿の中に入ると、突然「人生50年・・・」と唱え始める竹中に、浜田が「それ信長でしょ」とすかさずツッコみを入れる。そんな竹中に豊國神社から古希のお祝いとして、レアな代物がプレゼントされ、竹中は大喜びする。
果たして2人は、今度こそ遠足の最終目的地 ・ 大阪城天守閣にたどり着くことができるのか。