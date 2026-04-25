A.B.C-Z塚田僚一、スタミナ飯を食べ尽くしお手上げ状態に ＝LOVE大谷映美里も「ラーメンとホルモンの組み合わせって最強なんです」
4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一が、25日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後8：54）に出演。前回の放送に引き続き、「日本全国 道の駅伝」に挑戦する。
【写真】鮮やか！チェックシャツ姿で挑戦する塚田僚一
「日本全国 道の駅伝」とは、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No1を当て、「道の駅スゴロク」を使い、出た目の数だけ次の道の駅へ進んでいく好評企画。これまでの放送では、7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が第8走者、お笑いコンビ・レインボーが第9走者として、たすきをつないできた。塚田は今回、第10走者のランナーとして、北海道の道の駅を訪れる。
前回の放送で塚田は、鋭い観察眼で目を光らせ、見事1位を的中。しかし次に訪れた道の駅では、お手上げ状態になってしまう。この道の駅では、特別の“自動販売機”が設置されており、「ナカガワ牛ジンギスカン」や「ハネっこチャーシュー」など、地場商品を冷凍の状態で購入できるという。来場客にオススメ料理を聞いてみるも、続々と有力候補が挙がり、「これわかんないな」とお手上げ状態に。
そんな塚田に、地元の方々は「食べるしかない」とアドバイス。「一緒に食べませんか！」と誘い、ボリューミーなスタミナ飯をいくつも注文して「No.1当てパーティー」を開催する。「おいしい！ペロッと食べられちゃいますね」「お肉もやわらかい」と料理を堪能していると、駅長から「ハネっこチャーシュー」の差し入れが。あまりのおいしさが、さらに塚田を悩ませることに…。
スタジオでは、俳優の満島真之介やアイドルグループ・＝LOVEの大谷映美里らも1位を予想。大谷は、「ラーメンとホルモンの組み合わせって本当に最強だと思うんですよ。結構女子も好きなんです」とラーメンの素晴らしさを語り、「スタミナホルモンラーメン」を1位予想する。
塚田は見事1位を的中させることはできるのか。次にたすきを受け取る第11走者は、年間250日以上ロケを行う“ロケの達人”お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイ。北海道内でも有数の稲作地域で、冷めてもおいしい「ゆめぴりか」や、どんなおかずにも合う「ななつぼし」などを食べ尽くす。
【写真】鮮やか！チェックシャツ姿で挑戦する塚田僚一
「日本全国 道の駅伝」とは、道の駅で売られている商品の中から、直近1ヶ月の売上No1を当て、「道の駅スゴロク」を使い、出た目の数だけ次の道の駅へ進んでいく好評企画。これまでの放送では、7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が第8走者、お笑いコンビ・レインボーが第9走者として、たすきをつないできた。塚田は今回、第10走者のランナーとして、北海道の道の駅を訪れる。
そんな塚田に、地元の方々は「食べるしかない」とアドバイス。「一緒に食べませんか！」と誘い、ボリューミーなスタミナ飯をいくつも注文して「No.1当てパーティー」を開催する。「おいしい！ペロッと食べられちゃいますね」「お肉もやわらかい」と料理を堪能していると、駅長から「ハネっこチャーシュー」の差し入れが。あまりのおいしさが、さらに塚田を悩ませることに…。
スタジオでは、俳優の満島真之介やアイドルグループ・＝LOVEの大谷映美里らも1位を予想。大谷は、「ラーメンとホルモンの組み合わせって本当に最強だと思うんですよ。結構女子も好きなんです」とラーメンの素晴らしさを語り、「スタミナホルモンラーメン」を1位予想する。
塚田は見事1位を的中させることはできるのか。次にたすきを受け取る第11走者は、年間250日以上ロケを行う“ロケの達人”お笑いコンビ・Wエンジンのチャンカワイ。北海道内でも有数の稲作地域で、冷めてもおいしい「ゆめぴりか」や、どんなおかずにも合う「ななつぼし」などを食べ尽くす。