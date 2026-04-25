プロ野球パ・リーグは24日、オリックスと日本ハムによる1試合のみが行われました。

この日のオリックスの先発マウンドにあがったのは、3戦全勝と好調を見せるエスピノーザ投手。日本ハム打線はこの立ち上がりを見逃さず、四球と盗塁で2アウト2塁のチャンスをつかむと、郡司裕也選手のタイムリーで先制に成功しました。援護を受けた日本ハム・伊藤大海投手は、中5日での先発マウンドへ。ピッチャー強襲の当たりを浴びる場面もありましたが、6回無失点の好投を披露します。しかし7回にはオリックス打線につかまり、2本の長打で同点に追いつかれました。さらに2アウト2塁の場面で打席に迎えた、新助っ人・シーモア選手には驚きの豪快弾を被弾。2球目の低めのスプリットを5階席まで運ばれました。9回には日本ハムが1アウト3塁の好機をつかみ、ゴロの間に1点差まで迫るも、ここまででゲームセット。オリックスが逃げ切って勝利しました。

＜24日のパ・リーグ結果＞

◆オリックス 3-2 日本ハム勝利【オリックス】エスピノーザ(4勝)敗戦【日本ハム】伊藤大海(2勝2敗)セーブ【オリックス】マチャド(5S)本塁打【オリックス】シーモア1号