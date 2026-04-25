タレントの友近が２４日に自身が扮する歌手「水谷千重子」としての公式ＳＮＳを更新。架空朝ドラが放送されることを発表した。

インスタグラムで「でました」と始めて、「架空名作劇場『人情刑事 呉村安太郎』につづくフィルムエストとテレビ東京がタッグを組んだドラマ！第二弾！！今回は朝ドラよ！」と報告。「タイトルは『まりとっつぁん』」と発表された。

続けて「今回は友近ちゃん語りと少しだけ出演もしてます。前回に引き続き三篠慶子役を友近ちゃんがやってます。ややこし」と自身も出演していることを明かし、「会見の様子はまたアップいたしますわ。記者に色々つっこまれて泣いてるのかな？」とつづり、会見中の様子や三篠慶子としての姿などをアップした。

最後に「５月４．１１日２週つづけてオンエアよ！朝ドラだけど深夜よ 是非ご覧になって」と呼びかけ締めくくった。

この投稿には「タイトルからして楽しみしかない」「マリトッツォみたい」「深夜の朝ドラ」「めっちゃ朝ドラの雰囲気」「平成二年度後期」「日本ではじめてマリトッツォ作った人」「天才すぎる」「山村紅葉さん似」などの声が寄せられている。