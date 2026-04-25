生活のあらゆるものに関連している「ナフサ」を巡り、混乱が起きている。ナフサは量は確保されているものの、行き届かないという「目詰まり」の現象に問題点があるようだ。

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ニュース番組『わたしとニュース』では、ナフサ供給不足の影響について野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内登英氏の見解を交え、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに深掘りした。

■川上には量があっても川下へ届かない「目詰まり」の正体

イラン情勢の影響による石油製品の供給環境の悪化を受け、TOTOがユニットバスなどの新規受注を一時停止する事態となった。これに対し、高市総理は次のように述べている。

「住宅設備メーカーのユニットバスについて、原材料不足を理由に受注を控える動きがありましたが、目詰まりの原因を特定し、赤川大臣からサプライチェーン各層へ同様の働きかけを行った結果、新規受注再開が発表されている」

4月20日から順次新規の受注が段階的に再開されたものの、住宅設備大手までも受注停止に追い込まれた「目詰まり」とは一体何なのだろうか。木内氏は次のように解説する。

「今起こっている目詰まりは、ナフサの総量はそれなりに確保してされているとはいえ、企業ごとに使っているナフサの種類が様々。そうすると、それ（確保しているナフサ）を使って原材料や製品を作れなくなる。川上には量があるけど、川下になると急に細くなり物が不足するなどが起こる。従来、中東から輸入していたナフサをアメリカから輸入しても種類が違うとなるので、供給不足への懸念が解消されないことが起こる」

さらに、ナフサの目詰まりの問題には、種類だけでなく価格面での要因もあるという。

「（ナフサの）価格が2倍にくらいになっているので、ナフサからエチレンなどを作って売る時に、価格転嫁ができなければ赤字になってしまうから、やっぱり減産をすることになる。川上で量を確保しても、供給不足に懸念があるとか、価格が大幅に上がっているとか、必要なナフサとはタイプが違うという問題があると、川下にいくほど供給が細ってしまう。こういうことを今の目詰まりと呼んでいる」

この見解を受けて、ニクヨ氏は次のように見解を述べた。「中間業者や川下のところでも、こういった状況が長引いた時に在庫を抱えておきたいという心理も働くと思う。そうすると、いつもより余計に発注しておこうとなり、足りなくなることが起こり得ると思う。これは米などでも同じようなことが起きていたので、工業製品でも起こるのだろう」。

「そこに加えて価格が上昇していて、買えないというところがあって、そこで買わないで止まってしまうことも起こるのではないか」

また、赤沢経産大臣は4月17日に「経産省、あるいは各省に声を届けていただければ数日以内には目詰まりは解消する。その見込みが立つことになっている」と話しているが、日本全国の現場にどこまで対応が追いつくかという懸念もある。

これにニクヨ氏も「マンパワー的に省庁が対応していて足りるのかは、ちょっと疑問に思う」と語った。

■家計負担は年間約3万5000円増の試算も…「ピンチはチェンジ」経済安全保障への視点

ナフサの問題が続くと、我々の生活にも影響が出る恐れがある。木内氏は「ナフサ不足や価格上昇が続けば、家計負担が増えていくだろう」と懸念を示す。

「おそらく原油関連の製品は価格転嫁されやすい。航空燃料が上がった分、航空運賃にサーチャージで上げると慣例でできる。今発表されているところでは、4〜5月にかけて洗剤・シャンプー類は10〜15％値上げ、（日用品で）家計の年間負担額は2万2500円〜3万5100円になる計算。石油関連は企業の収益で調整されるよりもどんどん価格転嫁が進んで、最終的にそれを買う人の負担になってくるので景気を悪くしやすい特徴がある」

これを受けてニクヨ氏は次のように見解を示した。

「価格が上がって（消費を）抑えてしまうのはしょうがない。今回のナフサの価格上昇で私たちは何を考えればいいのかに視点を当てていくべきだと思っていて、今まで経済安全保障という観点から石油製品を偏った国に依存してきたツケを今支払わされている。なおかつ企業側もいろいろな性質のナフサを加工できる施設を作ってこなかった。ここは大きく反省して、いろいろな調達先から製品を作れる施設を作っていくべきだと思う。また、忘れていたかもしれないけど、リサイクルや資源を有効活用する方向に目を向けるといいのではないか。そのきっかけになればいいと思う」

「緊縮もあって一番経済効率が良かったから、どうしても一つの依存先に偏ってしまったが、そうではなくて、これからは経済安全保障という観点で物事を考えて、多少の値上がりも消費者の方も覚悟しないといけない」

また、政府の「確保している」という声と現場の温度差もある中で、ホルムズ海峡の封鎖など厳しい状況が続くのであれば、政府の正直な対応も求められる。

「『ピンチはチェンジ』という言葉を私は使っている。ピンチは何か変わらなければいけないきっかけ。変わらなければいけないことがあるからピンチを迎えたことだと思うので、これをきっかけに、省エネやリサイクル、それから経済安全保障という観点でやっていく学びに変えていきたい」（ニクヨ氏、以下同）

「チャンスだとは思えない。チャンスまではいかないけど、私たちも何か変わらなければいけない。これは政府も発信してもいいのではないか」

さらに、この問題を踏まえ「国会や政党も対策をきちんと政策に反映してほしい」と締め括った。

（『わたしとニュース』より）