野球愛あふれる注目美女・「＃よーよーよー」杉井みぃが『週プレ』に登場！夢見るアイドルが魅せる瑞々しいボディ

アイドルグループ「＃よーよーよー」のいちごジャム担当・杉井みぃが、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！

杉井みぃ ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

杉井みぃ（すぎい・みぃ）

3月31日生まれ 愛知県出身 身長153.2cm

血液型＝B型

趣味＝野球観戦

特技＝野球選手のモノマネ

アイドルグループ「＃よーよーよー」のいちごジャム担当。夢は始球式をすること。

公式X & Instagram【@dragons_mii】

今号の『週プレ』は、十味の4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアに鹿児島・与論島ロケ密着DVD映像はたっぷり50分！ 国宝級スタイル美少女・逢田珠里依、豊田ルナが悩殺ボディを見せつける！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】杉井みぃ写真集「勝利に向かってPLAYBALL」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月20日（月）発売予定。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】杉井みぃ写真集「勝利に向かってPLAYBALL」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』18号は4月20日に発売！