4月最後の週末は、土曜日ほど広い範囲で晴れて、お出かけ日和になるでしょう。ただ、空気の乾燥と寒暖差、紫外線に注意が必要です。

けさはきのうの朝より冷えたところが多く、東京は予想以上に下がり11.0℃でした。北日本を中心に0℃未満の冬日が続出して、約1か月ぶりに200か所以上で冬日になりました。寒暖差が激しくなっています。体調管理にご注意ください。

きょう、本州付近は晴れの天気をもたらす高気圧に覆われるでしょう。ただ、低気圧や前線が近い西日本の太平洋側や沖縄を中心に雲が広がりやすく、雨の降るところがありそうです。あすは高気圧の中心が日本の東に離れて、前線や低気圧があさってにかけて本州の南岸を東へと進みます。このため、あすからあさってにかけては雨の範囲が西から東へと広がるでしょう。

きょうは西日本の太平洋側や沖縄を中心に雲が広がり、夜ほど雨が降りやすくなりそうです。そのほかの地域は晴れて、大規模火災が発生している岩手の大槌町もまとまった雨は期待できないでしょう。晴れる地域では空気が乾燥して、湿度が20%前後まで下がるところもありそうです。火災が発生しやすい時期です。火の元にはくれぐれもお気をつけください。

あす朝は西日本の太平洋側と沖縄で、雨でスタートして、このまとまった雨雲が北へ東へと広がる見込みです。本降りになるところもあるでしょう。夜には東海や関東でも本格的に雨になり、週明け月曜日の朝の通勤通学の時間帯も関東で雨が残るかもしれません。予想にはブレ幅があり、雨の範囲が南北にずれる可能性があります。最新の予報を確認してください。

きょうは広い範囲で晴れて、東京など日照時間が10時間以上と日差しがたっぷりと届くでしょう。紫外線が残暑の厳しい9月と同じレベルで強まっています。外のレジャーは紫外線対策をしっかりとしましょう。

最高気温は関東から西で20℃以上で、東京は3日ぶりに20℃に届く予想です。西日本の日本海側では25℃以上の夏日になるところがあり、福岡は今年初めて夏日になるでしょう。ただ各地、湿度が低く、カラッと過ごしやすい陽気になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：8℃

青森 ：15℃ 盛岡：18℃

仙台 ：14℃ 新潟：16℃

長野 ：23℃ 金沢：21℃

名古屋：22℃ 東京：20℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：24℃ 松江：20℃

高知 ：22℃ 福岡：25℃

鹿児島：22℃ 那覇：24℃

あすは西日本を中心に雨で、本降りになるところもあるでしょう。東海や関東も夜には雨になりそうです。北日本は晴れる見込みです。きのう、札幌からさくら満開の便りが届きましたが、北海道は土日ともお花見日和になるでしょう。日本海側や北日本では平年を上回る暖かさになり、今年一番の暖かさのところもありそうです。朝晩と昼間の寒暖差が一層大きくなるため、注意が必要です。

ゴールデンウィークは天気が周期的に変わる見込みで、外のレジャーは計画的にした方が良さそうです。関東から西では25℃以上の夏日になる日があり、暑さ対策も必要です。