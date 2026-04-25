プレミアリーグ 25/26の第34節 サンダーランドとノッティンガム・フォレストの試合が、4月25日04:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはクリス・ウッズ（FW）、イゴル・ジェズス（FW）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。サンダーランドの選手によるオウンゴールによりノッティンガム・フォレストが先制。

さらに31分ノッティンガム・フォレストが追加点。モーガン・ギブスホワイト（MF）のアシストからクリス・ウッズ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに34分ノッティンガム・フォレストが追加点。イゴル・ジェズス（FW）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに37分ノッティンガム・フォレストが追加点。イゴル・ジェズス（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

ここで前半が終了。0-4とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、サンダーランドが選手交代を行う。クリス・リッグ（MF）からレイニルド・マンダバ（DF）に交代した。

ノッティンガム・フォレストは後半の頭から選手交代。イブラヒム・サンガレ（MF）からニコラス・ドミンゲス（MF）に交代した。

50分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ジャイール・クーニャ（DF）からモラト（DF）に交代した。

65分、サンダーランドが選手交代を行う。ムアマドゥ・ディアラ（MF）からウィルソン・イシドール（FW）に交代した。

67分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。オマリ・ハッチンソン（MF）、イゴル・ジェズス（FW）に代わりルカ・ネッツ（DF）、ライアン・イェーツ（MF）がピッチに入る。

89分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。クリス・ウッズ（FW）からタイウォ・アウォニー（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分ノッティンガム・フォレストが追加点。タイウォ・アウォニー（FW）のアシストからエリオット・アンダーソン（MF）がゴールで0-5。5点差となる。

ここで後半終了。0-5で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが0-5で勝利した。

なお、サンダーランドは51分にムアマドゥ・ディアラ（MF）、75分にグラニト・ジャカ（MF）に、またノッティンガム・フォレストは51分にニコラス・ドミンゲス（MF）、58分にエリオット・アンダーソン（MF）、60分にイゴル・ジェズス（FW）、69分にネコ・ウィリアムズ（DF）、76分にライアン・イェーツ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 06:10:10 更新