ヨウジヤマモト プールオムが「ひび割れ刺繍」シリーズを発売　94-95年秋冬コレクションに着想

「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」が、「ひび割れ刺繍」シリーズを発売する。現在、阪急メンズ東京および阪急メンズ大阪に出店中のポップアップストアで先行販売しており、4月29日から全国のヨウジヤマモト プールオム直営店で取り扱う。

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同シリーズは、「マリオネット」をテーマとしたヨウジヤマモト プールオムの1994-95年秋冬コレクションに着想。当時のパターンやディテールを基に、定番のトリアセテート・ポリエステルのタキシード生地で再構築したジャケット2型に加え、パンツ2型とTシャツを用意する。価格帯は3万800〜19万8000円。

◾️ポップアップストア

阪急メンズ東京 1階 Main Base

開催期間：2026年4月22日（水）〜4月28日（火）

所在地：100-8488東京都千代田区有楽町2-5-1

阪急メンズ大阪 1階 メインステージ

開催期間：2026年4月22日（水）〜4月28日（火）

所在地：大阪府大阪市北区角田町7-10