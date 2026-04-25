次回 4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

本作の追加キャストに石橋凌が決定！石橋が演じるのは、5月6日（水・振休）放送の第5話以降、ルナ（波瑠）の回想シーンで登場する謎めいた男性。実はルナの過去と深いつながりのある人物なのだが…果たして彼は何者なのか―――。

石橋の登場を前に、4月29日（水・祝）は、涼子（麻生久美子）の元カレ・カズト（作間龍斗）についての謎が全て明らかになる第4話を放送する。

＜石橋凌 コメント＞

最初、本作は女性2人が中心の話と聞き、個人的に勝手に頭を過ったのが女性版バディムービーの｢テルマ&ルイーズ｣でした。台本を頂き、文豪の名作からヒントを得て事件を次々に解決していくという、これ迄に無い珍しくユニークなドラマだなと興味を持ちました。今後の展開が楽しみです。皆さん、どうぞご期待下さい！

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

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・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

発売中 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

発売中 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。