シント＝トロイデン松澤海斗の超絶プレーに脚光

欧州サッカー、ベルギー1部シント＝トロイデンは23日（日本時間24日）、ジュピラー・プロ・リーグのプレーオフ1第4節アンデルレヒト戦に2-0で勝利した。先発出場した25歳MF松澤海斗が美技を連発。日本代表選出歴ゼロの“無名”ながら、高度なテクニックで相手を翻弄するプレーぶりに熱い視線が注がれている。

脚光を浴びたのは前半終盤のプレーだ。左サイドへの浮き球に反応すると、芸術的なトラップで前進。右足の側面や甲、頭を使いながらボールを巧みに操った。ペナルティーエリア付近ではノールックパスで味方へボールを預け、チャンスに関与。魅力満載のプレーでスタジアムを沸かせた。

DAZN公式Xが実際のプレー映像を公開。高度なトラップやドリブルシーンがファンの視線を釘付けにし、X上には「この選手知らなかった！」「昔の香川とシンクロした」「松澤海斗のノールックパス天才すぎるわ…観客沸くの納得」「あと二回り成長すれば三笘さんになれる！」といった声が並んだ。

2023年に名古屋経済大から当時J2のV・ファーレン長崎に加入し、J1でのプレー経験のないまま昨年6月に欧州移籍を果たした異例キャリアの持ち主。日本代表歴もなく、伸びしろ多きタレントにファンの期待が膨らんでいる。



（THE ANSWER編集部）