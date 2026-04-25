将棋界で最も深い歴史を持つタイトル「名人戦」が開幕した。3連覇中の藤井聡太名人（23）に挑んでいる糸谷哲郎九段（37）は、日本将棋連盟の理事職との“二刀流”。名人戦に先立ち、藤井名人との対局に向けた意気込みを糸谷九段（※取材時は八段）が語っている（取材・構成 大川慎太郎）。

【画像】今回の名人戦第1局では藤井聡太名人が勝利

藤井名人も人の子？

――藤井名人は、これまでタイトル戦に35回登場して、驚異の33勝（3月23日現在）です。最強の相手をどう分析していますか。

糸谷 まず、弱点は見当たりません。序中盤も研究が深いですし、終盤戦になると他の棋士より“射程”が長く、鋭い。私が読み切れないと思って指している局面でも、読み切っていることが多い。読みの深さや計算力も桁違いですし、集中力もずば抜けていますよね。王将戦や棋王戦でフルセットまで追い込まれましたが、今の藤井名人が不調かというと、そんなことはないでしょう。



糸谷哲郎九段 ©文藝春秋

王将戦に関しては、奪取こそなりませんでしたが、挑戦者の永瀬九段の作戦が光っていました。角換わりという戦型を徹底的に研究して、中盤で優位を築く、最先端の「研究将棋」です。これまでは終盤で逆転されることが多かったのですが、今期はそれがなくなり、そのまま押し切るような試合運びをされています。永瀬九段の対藤井戦の作戦は、非常に充実されている印象です。

ただ藤井名人も人の子ですから、忙しさで少し乱れが出ているのかもしれません。棋王戦の第三局では、挑戦者の増田康宏八段の粘りが功を奏して、終盤は逆転されてしまいました。これまでの藤井将棋では、あまりなかったことですが、やはり二つのタイトル戦を並行して戦っていると、追い込まれることもあるのかもしれません。まあ、タイトル戦を30回以上も経験していれば、窮地に立たされることがあるのも自然ではないでしょうか。

「なにせ研究する時間もありませんから……」

――これはあまり嬉しくないデータかもしれませんが、糸谷さんから見て、対藤井戦の成績は1勝9敗です。初対戦から8連敗して、昨年2月の叡王戦準決勝が待望の初勝利でした。2024年、テレビのバラエティ番組で「引退までに（藤井から）1勝したい」と冗談めかした発言が放送されたこともありました。

糸谷 あの時は居酒屋で棋士仲間と飲んでいたら、おそらく偶然、バラエティの取材が来たんです。私を含めて5人いましたが、誰も藤井さんに勝ったことがなかった（笑）。ただ、その後、私は初勝利を挙げられました。0と1とでは、全く違います。過去に1勝しているので、攻略の糸口はあるはずです。まあ、一つ勝っても、さらに三つ掴み取らなければいけないので大変ですが。

――例えば、王将戦での永瀬九段や、藤井名人から二度、タイトルを奪取した伊藤匠二冠の戦いぶりは参考になりますか？

糸谷 お二人は角換わりや相掛かりという本筋の将棋を突き詰めていく「研究将棋」で勝負しています。最先端の将棋で、見ている分には面白いのですが、私の将棋の参考にはなりません。なにせ研究する時間もありませんから、これまで通り「アイデア将棋」をぶつけることになります。藤井名人にとっても、ある程度、未知の将棋になると思いますから、そこでどう対応してくるか。完璧に応じられたら仕方がないですが、藤井名人も人間です。少しでも困ってくれるような将棋を増やしたい。たとえ序盤の作戦で成果を上げられなかったとしても、そこからベストを尽くせば勝機はあると思っています。

※この続きでは、棋士と理事職の“二刀流”の忙しさを糸谷九段が語っています。約6800字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（糸谷哲郎「二刀流、藤井名人に挑む」）。

「文藝春秋PLUS」では、この他にも藤井聡太名人と対局した棋士の肉声を伝えています。



伊藤匠「藤井六冠に勝ったと思った瞬間」

永瀬拓矢「藤井八冠は人間っぽくない」

深浦康市「藤井と羽生はどっちが強い？」

（糸谷 哲郎／文藝春秋 2026年5月号）