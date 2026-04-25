

中尾明慶

中尾明慶と池田美優（みちょぱ）が24日、都内で行われた『OOFOS ポップアップ『OO STORE』オープニングイベント』に登壇した。

リカバリーフットウェアのパイオニアブランド「OOFOS（ウーフォス）」が25日に国内初展開となる新モデル「PLUS Line（プラス ライン）」3型を発売。それを記念したポップアップイベントを25日・26日と、原宿キャットストリートのクレインズ6142で開催する。

新モデルを履いた感想を中尾は「僕はそもそもウーフォスのヘビーユーザーなので近所を歩く時や、家の中でも履いています。本当に足への負担も感じにくくて、履くとやめやめられなくなっちゃうなと思います」

この日のファッションについては「サンダルに注目して欲しかったので、そこを意識しました。黒のサンダルを選ばせていただいたので、白のパンツと、上は涼しげな色味でちょっと爽やかにしたいなと思ってコーディネートしました。僕は普段からすごくカジュアルなファッションが多いので、ウーフォスは何にでも合うから、そこはすごく助かってますね。コーディネートはもう楽にして過ごしたいというのがありますね」