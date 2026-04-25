広島は２４日、マツダスタジアムで投手と野手の指名練習を行った。直近３試合で１３打数１安打、７三振と苦しんでいるドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝は、新井貴浩監督（４９）から直接指導を受け、打撃を修正した。２５日からの阪神２連戦では甲子園に初見参。黄金ルーキーが聖地で復調へのきっかけをつかむ。

熱のこもった指導を受け、平川は何度もうなずいた。直後のフリー打撃では両打席から快音を連発。アドバイスを送った指揮官も、納得の表情でゲージの真後ろからその様子を見守った。復調への兆しを見せたルーキーは、「試合を重ねていく中でだんだん崩れてきていた。ピンポイントで言ってくれたのが一番よかった」と感謝した。

フリー打撃前に行われた約１５分間の直接指導。新井監督自らバットを握り、ティー打撃でお手本を示す場面もあった。修正ポイントは投手側に位置する肩の使い方（右打席なら左肩、左打席なら右肩）。平川は「感覚の話」と詳細は明かさなかったが、アドバイスを受け、「監督の意見も一つの引き出しにしたい」と有意義な時間を過ごしたことに間違いない。

ここまで８試合に出場し、打率・１６７。２１日からのヤクルト３連戦（マツダ）では、計１３打数１安打、７三振とプロの壁にぶち当たっている。新井監督はルーキーの現状を「自分で自分を崩してしまっている状況」と分析。指導後のフリー打撃で迷いのないスイングで鋭い打球を放つ姿を確認し、「ワンポイントだけ言ったら全部整ってきていた。彼本来のスイングができていた。本人が納得していたのが一番よかったかな」と親心をにじませた。

２５日からは敵地・甲子園で阪神との２連戦に臨む。高校時代も聖地とは縁がなく、今回が初めてのプレーとなる。ただ、中学時代に夏の高校野球を観戦に訪れたことはあるそうで、印象について問われると「暑くてあまり覚えていない」と苦笑いを浮かべた。

週末のデーゲームで超満員になることが予想される完全アウェーの舞台だが、「外野を守っていたら後ろ（外野席）から守備位置を指示されるらしいので、それを聞いて守ります」と冗談を飛ばすなど、心臓の強さはルーキー離れしている。「楽しみです」と静かに闘志を燃やした。

チームは２２、２３日のヤクルト戦で２試合連続の完封負け。現在２２イニング連続無得点中に加え、６試合連続２得点以下と貧打に悩まされている。「だんだん（状態を）上げていければいい」と平川。切り込み隊長を務める若鯉の一打から、カープの逆襲が始まる。