金子駆大は9位で7戦連続の予選通過 37位の星野陸也、55 位の桂川有人も決勝へ
＜ボルボ中国オープン ２日目◇24日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、日没順延になった第1ラウンド（R）の続きと、第2Rが行われた。
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昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は、第1Rに続き第2Rも「67」をマーク。トータル8アンダー・9位タイで決勝にコマを進めた。なお金子はデビューからの連続予選通過を『7』に伸ばしている。第2Ｒを「69」で回った星野陸也はトータル3アンダー・37位タイで、3試合ぶりに予選を通過。桂川有人も「69」で第2Ｒを終え、カットライン上のトータル2アンダー・55位タイで2試合ぶりの決勝Ｒ進出を決めた。中国ツアー資格で出場する水野眞惟智と林拓海はトータル1オーバー・86位タイ、大関翔はトータル2オーバー・99位タイで予選落ちした。日本ツアー通算8勝のショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル12アンダーまで伸ばし、ベルンド・ウィースバーガー（オーストリア）と並ぶ首位に浮上。1打差の3位にゾウ・ヤンハン、チャイ・ボーエンの中国勢が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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