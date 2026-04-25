＜速報＞吉田優利は「72」で上位キープ 笹生優花は急浮上 前年覇者の西郷真央はトータルイーブンでホールアウト
＜シェブロン選手権 2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアー今季メジャー初戦の第2ラウンドが進行している。日本勢は15人が出場。初日最上位の吉田優利は午前組でスタートし、1バーディ・1ボギーの「72」で回り、トータル4アンダーでホールアウト。暫定9位タイと上位をキープしている。
【写真】ほとんどプール？ これが新コースに用意された池です
第2ラウンドで「67」をマークした笹生優花がトータル3アンダーとし、初日の80位タイから大きく順位を上げている。馬場咲希と勝みなみがトータル2アンダー、前年覇者の西郷真央はトータルイーブンパーで予選通過を濃厚にしている。古江彩佳はトータル2オーバー、岩井千怜はトータル7オーバーでホールアウトしている。現在プレー中の午後組では、初日3アンダー・8位発進の神谷そらは5ホールを終えて、イーブンパーのトータル3アンダー。岩井明愛、山下美夢有、畑岡奈紗がトータルイーブンパー。竹田麗央と原英莉はトータル1オーバーの予選カットライン上でプレーをしている。午前組でプレーを終えたネリー・コルダ（米国）が連日の「65」でトータル14アンダーで単独首位に立っている。
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